دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هي البضائع التي يمكن أن تعتبر صيداً مربحاً في متاجر الأشياء المستخدمة؟

بعض الحقائب أو الأدوات المنزلية أو حتى الإكسسوارات.. كل هذه الخيرات قد يكون من المحتمل أن تُشترى لدى الذهاب إلى متجر للأغراض المستعملة، ولكن ماذا لو حصلت على لوحة فنية تساوي أكثر من 100 ألف دولار؟

وقام رجل بالاتصال بمديرة معرض "Galerie St. Eteinne" في مدينة نيويورك الأمريكية، جين كالير، العام الماضي، ليخبرها بأنه وجد رسمة الفنان الأسترالي الشهير، إيغون سشيال، وذلك بعد 100 عام من وفاته.

ولفتت كالير إلى أن المعرض يحصل على الكثير من الصور التي يدعي أصحابها بأنها حقيقية، ولكن معظمها يكون تقليداً أو صوراً مزيفة يظن أصحابها بأنها تعود إلى الرسام الشهير، لذا طلبت كالير من صاحب المكالمة بأن يلتقط صورة للرسمة.

ولم تكن الصورة التي التقطها في بداية الأمر واضحة، لذا طلبت مديرة المعرض من الرجل أن يرسل لها صوراً أخرى، وبعد رؤية الصور الأكثر وضوحاً طلبت منه أن يحضر الرسمة إلى المعرض، لتتأكد بعد ذلك بأنها حقيقية بنسبة 99%، إلا أنها أعادت دراستها وقارنتها بالأعمال الثانية لتؤكد بعد ذلك أن الرسمة أصلية.

ووضعت الرسمة للبيع، كما عُرضت للناس كجزء من عرض بعنوان "The Art Dealer as Scholar". وأشارت كالير إلى أنه إذا بيعت اللوحة فسيقوم الرجل الذي وجدها، ولم يرد ذكر اسمه، أن يتبرع ببعض الأرباح إلى "Habitat for Humanity" في نيويورك.

وأشارت مديرة المعرض إلى أن العديد من أعمال الفنان، فد أتت إلى أمريكا من خلال اليهود والأوروبيين الذين هربوا من النازيين في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات.