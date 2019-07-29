ميغان ماركل تصبح محررة ضيفة لمجلة "فوغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستقوم دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بتحرير نسخة الشهر القادم من مجلة "فوغ" البريطانية، وستجلب الدوقة معها مجموعة من النساء اللواتي يُحدثن التغيير.

وتتضمن الشخصيات الـ15 الرائدة على غلاف المجلة، الطالبة والناشطة بشؤون التغير المناخي، غريتا ثونبيرغ، ورئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أرديرن.

وستتضمن المجلة أيضاً محادثةً بين ماركل والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما.

أما لائحة الشخصيات المشاركة في عدد المجلة لشهر سبتمبر/أيلول، فسيجعل منها إحدى المنشورات الأكثر انتظاراً.

ومع ذلك، لن تكون الدوقة على وجه الغلاف، وبدلاً من ذلك، اختارت ماركل تسليط الضوء على النساء اللواتي يُلهمن الدوقة.

وتتضمن المجموعة أيضاً ممثلات، منهن سلمى حايك وجميلة جميل.

واختارت الدوقة أيضاً التركيز على عدد من القضايا باختياراتها، مثل التغير المناخي، وحقوق المثليين، وقضايا الصحة العقلية، وأزمة المهاجرين.

ووُصفت النساء في المجموعة بـ"صانعات التغيير الرائدات، واللواتي يتحدن من خلال عدم شعورهن بالخوف من كسر الحواجز".

وقالت ماركل في بيان: "عبر هذه العدسة، آمل أنكم ستشعرون بقوة المجموعة من خلال الاختيارات المتنوعة للنساء اللواتي اختيرن للغلاف.. وآمل أن يشعر القراء بالإلهام كما شعرت من قبل قوى التغيير التي سيجدونها ضمن هذه الصفحات".

ويُعد العدد الخاص لشهر سبتمبر/أيلول العدد الأكثر القراءة للمجلة كل عام، وعملت الدوقة على هذا المشروع خلال المراحل الأخيرة من حملها، والأسابيع الأولى من مرحلة الأمومة.

وقال رئيس تحرير مجلة "فوغ" البريطانية، إدوارد إينينفول، إن تحرير ماركل للمجلة عبارة عن "شرف"، و"مفاجأة رائعة" في الوقت ذاته.

وتُعد "المحادثة الصريحة" لماركل مع صديقتها السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، من أكثر الأجزاء المُنتظرة من هذا العدد.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السيدة الأولى السابقة لمجلة "Good Housekeeping" أنها نصحت الدوقة حول كيفية التعامل مع حياتها الملكية الجديدة، فقالت: "هناك العديد من الفرص لفعل الخير عبر منصة كهذه، وأعتقد أن ميغان تستطيع زيادة تأثيرها على الآخرين، وزيادة سعادتها، إذا قامت بأمر يتردد صداه معها شخصياً".