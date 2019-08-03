غوغل يحتفل بميلاد مديحة كامل وتغريدات للاحتفاء بذكراها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، السبت، بالذكرى الـ73 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل، التي أنهت حياتها المهنية باعتزال "مفاجئ" بعد أن ازدخر رصيدها بالعديد من الأفلام.

بدأت كامل، المولودة في الإسكندرية، مشوارها الفني بأدوار صغيرة في مجال السينما، والمسرح، إضافةً إلى عروض الأزياء، وفقاً لما هو مذكور على موقع بوابة الأهرام المصرية الرسمية.

وجاءت أولى بطولاتها في عالم السينما في فيلم "30 يوم في السجن" في عام 1966، مع الفنان فريد شوقي.

وفي رصيد الفنانة الراحلة العديد من الأفلام، ومنها: " الصعود إلى الهاوية"، و"فتاة شاذة"، و"باسم الحب"، و"حب في باريس"، و"أبناء الصمت".

ولم تقتصر مشاركات كامل على الأفلام فقط، إذ أنها شاركت في أعمال تليفزيونية أيضاً، مثل "العنكبوت"، و"النهر"، و"الغشاش".

وبعد تقديمها لفيلمها الأخير، "بوابة إبليس"، في عام 1993، اعتزلت كامل من عالم الفن بشكل نهائي، لتختفي عن الأنظار، وفقاً لما ذكره الموقع.

وقدمت الفنانة العديد من الأفلام رغم الظروف الصحية التي عانت منها، إذ أنها عانت من مرض في القلب منذ صغرها، وتعرضت لأزمتها القلبية الأولى أثناء تصويرها لمسلسل "الأفعى" في عام 1975.

وإضافةً إلى ذلك، اُصيبت الفنانة أيضاً بسرطان الثدي.

وتوفيت كامل في عام 1997 في منزلها بعد معاناتها من الأزمات القلبية والجلطات.

وعبرّ بعض المغردون عن امتنانهم بسبب تخليد غوغل لذكرى الفنانة الراحلة.