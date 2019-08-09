اختفت بعد حادث إطلاق النار.. ما سر تصميم قبعة جاكلين كينيدي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال التنصيب الرئاسي، كل التفاصيل تعتبر مهمة ومدروسة حتى الأزياء، ففي الوقت الذي حضرت فيها جاكلين كينيدي تنصيب زوجها كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، تميزت إطلالتها بقبعة غريبة الشكل.

وصممت القبعة البيضاوية لتتلاءم مع الفستان والمعطف، إلا أنها اختيرت لتكون مميزة ومختلفة أيضاً عن كل الاختيارات الأخرى التي اتجه نحوها الأخرون في فصل الشتاء القارص.

وصممت هذه القطعة المميزة من قبل روي هالستون فروويك، الملقب بـ"هالستون"، الذي يذكر أنه قضى ساعات بين المرايا لجعل شكل القبعة بيضاوية وبسيطة، ولكن المفاجأة الكبيرة هي أنها وبعد العمل المستمر لم تبدو القبعة على ذلك الشكل أبداً.

في يوم التنصيب كان الهواء شديداً لذا قامت كيندي بتثبيت قبعتها، ولكنها وبدلاً من فعل ذلك، خلقت في القبعة فجوة بكل عفوية، لتصبح نتيجة تلك الحركة، قبعة بتصميم جديد، بات يقلده العديد من الأشخاص من بعدها.

وبغض النظر عن اللون، فإن القبعة أصبحت متصلة بذوق السيدة الأولى، حيث ارتدت قبعة شبيهة بها في اليوم الذي أطلق فيه النار على زوجها، ليوضع الزي الذي ارتدته في ذلك اليوم، والذي كان مغطى بالدماء، في الأرشيف الوطني، كما أعطيت الأوامر ليبقى الزي مخفياً عن العلن حتى عام 2013 على الأقل.

لكن القبعة الشهيرة التي ارتدتها لم تظهر بعد ذلك اليوم المشؤوم. ورغم أن كيندي قضت أقل من 3 سنوات في البيت الأبيض، إلا أنها تركت بصمتها في فيه من خلال تغيير التصميم الداخلي.