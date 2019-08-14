لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- إذا كنت من عشاق أفلام جيمس بوند، فقد يهمك مزاد يوم الأربعاء، لدار مزادات سوثبيز، إذ من المتوقع أن تباع ساعة الرولكس النادرة، التي صممت لأول فيلم من أفلام جيمس بوند.

ورغم أن الساعة لا تملك أي إضافات مميزة، إلا أنه من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 280 ألف دولار بحسب التقديرات. ويرجح أن الساعة صنعت في عام 1958، وارتدى الممثل شون كونري، الذي لعب بوند، نسخة منها بعد 4 سنوات خلال عرضه الأول وحصل بعد ذلك على لقب "James Bond Submariner".

وأشارت دار المزادات أن اللون البني لقرص الساعة قد اختفى بعض الشيء، إلا أن علامات الساعة المضيئة لا تزال سليمة، والساعة "خالية من أي علامات كبيرة أو خدوش".

وارتدى عدد من الممثلين الذين لعبوا دور جيمس بوند، مثل روجر موور وتيموثي دالتون، ساعات رولكس خلال الفيلم، ولكن ساعاتهم كانت تجسد على أنها تحمل أدوات مثيرة مثل منشار دائري وجهاز تفجير عن بعد.

وسيتضمن المزاد الإلكتروني عدداً من الساعات من علامات مختلفة، كما أنه من المتوقع أن تعرض سيارة مرممة من شركة أستون مارتن DB5، التي استخذها بوند في فيلم Goldfinger، الذي عرض في عام 1964، الخميس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأن تباع بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار.