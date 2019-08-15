بدأ تأسيسه قبل 32 عاما.. متى تفتتح كوريا الشمالية فندق "الموت"؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كان من المفترض أن يكون فندق "Ryugyong"، الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، أطول الفنادق في العالم وقت تأسيسه، ولكن بعد مرور 32 عاما على بدء تشييده، لم يفتتح هذا الفندق، الذي بات يُعرف باسم "فندق الموت"، أبوابه حتى الآن.

صمم الفندق لاستيعاب ما لا يقل عن 3 آلاف غرفة، بالإضافة إلى استضافة 5 مطاعم تتمتع بإطلالات بانورامية. ورغم أن هيكل المبنى وصل إلى ذروته المخطط لها في عام 1992، إلّا أنه ظل بلا نوافذ لمدة 16 سنة أخرى. وخلال تلك الفترة، اكتسب المبنى الكبير لقب "فندق الموت".

يتميز الفندق بشكله الهرمي، وهو مصنوع من الخرسانة عوضاً عن الفولاذ. وبدوره، يشرح المهندس المعماري، كالفين تشوا، الذي أجرى بحثاً مكثفاً حول العمران في بيونغ يانغ، استخدام الخرسانة في البناء، قائلاً إنه "لم يكن لديهم مواد بناء متطورة، لذلك تم تشييده بالكامل من الخرسانة. ولا يمكنك إنجاز برج رفيع بهذه الطريقة، إذ يجب أن يكون لديك قاعدة ضخمة ذات سطح مدبب".

بعد توقف دام 16 عاماً، استأنفت أعمال البناء بشكل غير متوقع عام 2018، وذلك كجزء من صفقة مع شركة "أوراسكوم" المصرية.

وركب المهندسون المصريون ألواحاً زجاجية ومعدنية على الهيكل الخرساني، بتكلفة تبلغ 180 مليون دولار. وبعد أن ازدادت التكهنات حول افتتاح المشروع، الذي اكتمل عام 2011، أعلنت فنادق "كمبنسكي" الألمانية أنها ستفتتح "Ryugyong" تحت إدارتها بمنتصف عام 2013.

وبعد مرور بضعة أشهر، انسحبت المجموعة قائلة إن دخول السوق "غير ممكن حالياً".

وازدادت الشائعات منذ فترة طويلة، حيث قالت إن المبنى غير سليم من الناحية الهيكلية بسبب المواد المستخدمة وسوء تقنيات البناء.

ففي عام 2014، انهار مبنى سكني مكون من 23 طابقاً في مدينة بيونغ يانغ، لأنه "لم يصمم بشكل سليم"، وذلك حسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.

وعاد الفندق إلى الحياة عام 2018، حيث زُوّد بأضواء "LED"، ليتحول إلى مشهد ليلي مليئ بالألوان. وأثيرت تكهنات عديدة حول ما إذا كان سيتم افتتاح الفندق على الإطلاق، بسبب توقف أعمال البناء مرات عديدة.

وقال كوكريل إنه "من الصعب معرفة ذلك، فالمبنى مغطى بالزجاج، ولا يمكنك رؤية داخله"، مضيفاً: "لا شك أن شيئاً ما يحدث، فالفندق كبير للغاية".

ورغم أن مدينة بيونغ يانغ شهدت طفرة في نمو الأبراج السكنية الشاهقة مؤخراً، إلا أن فندق "Ryugyong" يعد الأطول بكوريا الشمالية.