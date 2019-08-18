لمحبي المشاهدة والاسترخاء.. هل هذا أفضل تصميم لسرير ذكي على الإطلاق؟

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نشر الأحد ، 18 اغسطس / آب 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي شبكة "نتفليكس"، فاستعد، قد يكون هذا هو السرير المثالي لأفضل تجربة مشاهدة المسلسلات والأفلام على الإطلاق.

ويعد "الجيل الثاني من السرير الذكي"، الذي صممه المهندس المعماري الإيطالي فابيو فينيلا، والعلامة التجارية للأثاث "Hi-Interiors" مثالياً لمحبي الإفراط في مشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة.

ويتميز السرير بجهاز عرض عالي الدقة، وشاشة بقياس 70 بوصة، ونظام صوت مركب، ومكبرات للصوت غير مرئية.

وقالت شركة التصميم "Hi-Interiors" في بيان صحفي إن تصميم "HiCan" والتصميم الجديد لـ"HiBed" يعد بمثابة "شرنقة عصرية" مجهزة بأحدث التقنيات للترفيه ومراقبة الصحة.

ويحتوي السرير أيضاً على إضاءة خاصة قابلة للتعديل، وقاعدة قابلة للضبط، وستائر تعتيم آلية، وخاصية تحكم صوتي، وخدمة "واي فاي" مركبة.

وذكر المصممون أن تلك المميزات تتفاعل لضمان حصول المستخدم على أفضل سبل الراحة.

كما أضاف المصممون أن السرير يتمتع بخاصية مراقبة تحركات المستخدم، وهو يقوم بضبط درجة الحرارة بحسب رغبته تلقائياً.

ويتميز السرير كذلك بـ "خدمة الكونسيرج الشخصية"، والتي تبدأ بمجرد استيقاظك من النوم، وهي تشمل منبه ذكي، وتحديثات لحالة الطقس، ومعلومات حول حركة المرور.

ومن الأشخاص الذين يهتمون بالصحة، تم تزويد السرير أيضاً بشاشات قياس حيوية يمكنها تتبع وزن المستخدم.

وقال مؤسسو "Hi-Interiors"، إيفان وجيان تالاريكو، في بيان صحفي إنهما يحلمان بعالم تستمع فيها مساحة العيش الخاصة بنا إلينا بشكل أكبر.

وإن سرير "HiBed" متاح حالياً للطلب المسبق، بسعر لا يقل عن 13800 دولار، وسيكون السرير متاحاً في الأسواق في العام المقبل.