أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، آشلي غراهام، التي أعلنت عن حملها الأسبوع الماضي، صورة عارية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، لتكشف عن تشققات جلدها، معلقة: "نفس الشيء ولكن مختلف قليلاً".

وتركز الصورة على علامات تمدد الجلد، التي تظهر على فخذها وخصرها، حيث كتب أحد المتابعين أن جميع هذه المواصفات تراها في "جسد حقيقي".

وفيما يتعلق بردود فعل المتابعين، فكانت إيجابية للغاية، خاصة أنها تمثل النساء ووزنهن الزائد خلال فترة حملهن. ولاقت الصورة إشادة كبيرة، لكونها "حقيقية في عالم زائف"، وذلك على حد قول أحد المتابعين.

وعلّقت إحدى النساء قائلة: "أنا حامل، والكثير من التغييرات تطرأ على جسدي"، مضيفة: "جعلني هذا المنشور أبكي، كنت حقاً بحاجة لهذا اليوم".

وفي صورة مع زوجها جوستين إرفين، أعلنت غراهام عن حملها عبر موقع "إنستغرام"، الأربعاء الماضي، قائلة إنها "ممتنة ومتحمسة للاحتفال مع عائلتها الناشئة".

وشكرها أحد المعلقين لكونها "حقيقية في عالم زائف".

ولطالما سعت العارضة الأمريكية إلى الكشف عن معايير جمالية لا تتناسب مع قطاع الأزياء. ففي محاضرة "TED Talk"، عام 2015، تحدثت غراهام عن تجربتها في عرض الأزياء، وعدم إعجابها بتصنيف "عارضة بوزن زائد".

وقالت: "شعرت بالراحة بمجرد ما أن أدركت أنني لن أتوافق مع المعايير التي أرادها المجتمع"، مضيفة أنها تحب كل جزء بجسمها.

يُذكر أن غراهام أصبحت معروفة كأول عارضة أزياء بوزن زائد تظهر في إعلان شركة "Sports Illustrated"، عام 2016. كما تعد أحد مؤسسي "ALDA"، وهي مجموعة من عارضات الأزياء، اللواتي تتحدين المفاهيم التقليدية للجمال والحجم في صناعة الأزياء.