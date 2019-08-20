بيع 10 سنتات بأكثر من مليون دولار في مزاد علني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مزاد علني لبيع العملات النقدية بشيكاغو، دفع أحد رجل أعمال من يوتاه مبلغ 1.32 مليون دولار من أجل اقتناء قطعة نقدية من فئة 10 سنتات الأسبوع الماضي. ولكن لم تكن القطعة النقدية مجرد 10 سنتات عادية فقط، وبحسب معرض "Stack's Bowers" الذي عقد المزاد مساء يوم الخميس، فإن القطعة التي يعود تاريخها إلى عام 1894 هي واحدة من بين 24 قطعة نقدية تمت صناعتها.

واشترى العملة النادرة رجل أعمال يدعى ديل لوي هانسين، وهو صاحب نادي "ريال سالت ليك" لكرة القدم الأمريكية.

وقال جون بروش، رئيس شركة "دايفيد لورنس للعملات النادرة"، والذي يساعد هانسين على تنسيق مجموعته، إن هانسين جامع قطع نقدية شغوف، وهو يعمل على جمع مجموعة تتضمن مثالاً لكل عملة مصنوعة من قبل دور سك النقود بالولايات المتحدة من عام 1792 إلى الوقت الحاضر.

وقال بروش: "عندما تعرض مبلغ مليون دولار مقابل اقتناء عملة معدنية، فهذا أمر مرهق للأعصاب. وتصبح يداك متعرقتين، لأنه مبلغ كبير من المال".

وأشار بروش إلى أن هانسن يحتاج إلى 6 قطع نقدية فقط لإكمال مجموعته، ولكنها غير متوفرة للبيع.

وتُعرف القطعة النقدية "1894-S" بـ "Barber Dime"، أي عملة باربر، لأنها صُممت من قبل النقّاش تشارلز إي باربر، والذي صمم العديد من العملات المعدنية لدور سك النقود بالولايات المتحدة (US Mints).

وقالت خدمة تصنيف العملات النقدية، في بيان، إن القطع النقدية صُنعت في دار سك النقود بولاية سان فرانسيسكو في 9 يونيو/حزيران عام 1894. وأكدت الخدمة على حالة العملة وأصالتها.

وكانت القطعة النقدية ملكاً لجيري بوس، وهو المالك الراحل لنادي "لوس أنجلوس ليكرز" في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

ومن الجدير بالذكر أنه بيعت قطعة "1894-S" أخرى في عام 2016 إلى مشترٍ مجهول مقابل ما يقارب 2 مليون دولار.