هذه الصور الأكثر إثارة في مجال العلوم لهذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تساءلت يوماً كيف تبدو خنافس الآيل تحت عدسة المجهر، أو كيف تتكون فقاقيع الصابون، أو راودتك الحيرة حول كيفية تحرك قنديل البحر تحت المياه؟

لن يراودك الفضول بعد الآن، حيث أصدرت الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي "RPS"، مجموعة صور ستثير اهتمامك.

السكون الأبدي بعدسة يفن ساموتشينكو

وفي محاولة لعرض أفضل الصور بمجال العلوم، أطلقت جمعية "RPS" مسابقة مصور العلوم للعام، حيث ستعرض أفضل المشاركات بلندن، بدءاً من 7 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 5 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

هيكل فقاعة الصابون بعدسة كيم كوكس

كما ستُعرض 70 صورة داخل متحف العلوم في مساحة مصممة خصيصاً لها، وذلك لإتاحة فرصة للزوار لاستيعاب واكتشاف المزيد حول خلفية هذه الصور.

سديم أمريكا الشمالية بعدسة ديف واتسون

وبالطبع، استُخدمت التكنولوجيا الحديثة لإنتاج تلك الصور، مثل التلسكوبات الرقمية، وأحدث معدات التصوير الطبي، بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

قنديل البحر بالمقلوب بعدسة ماري آن شيلتون

وفي بيان، قال منسق المعرض، جاري إيفانز، إنه "لطالما كان العلم جزءاً لا يتجزأ من التصوير الفوتوغرافي، ولا يزال التصوير الفوتوغرافي ضرورياً للعلم كأداة للبحث والاتصال مع الجمهور. وتتشرف جمعية RPS بأن تعرض أعمالها في متحف العلوم، حيث نؤمن بأن الصور ستلقى تفاعلاً بين الناس، وتجلب المتعة وتثقف الزوار أيضاً".

خرائط الأوكسجين بعدسة ياسمين كروفورد

ويُذكر أن المسابقة كانت مفتوحة أمام جميع الأعمار ومستويات الخبرة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في فئتين، مصور العلوم لهذا العام ومصور العلوم الشاب للعام في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.