ما قصة رسومات الوشم على أجساد المتظاهرين في هونغ كونغ؟

View this post on Instagram

014- umbrella 🌅 - 同學M: 明天一定會更好!努力! - - - - - - - - - - - - - - - - 如果你都有任何正面故事或勉勵大家的說話都想分享等等,希望能夠每天都跟大家一起把鼓勵,正面,支持帶給每一位,我們不是孤獨的,我們都是在一起:) 歡迎DM我,會記名或匿名post出你的分享和說話。