صور ساحرة تحتفي بالمظاهر الفريدة في المجتمع المصري في ظل التمييز ضدها

صور ساحرة تحتفي بالمظاهر المختلفة في المجتمع المصري في ظل التمييز ضدها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرى الفنان المرئي المقيم في القاهرة، نور الدين المهدي، أن التمييز مفهوم من صنع الإنسان. ويسلط مشروع "The Human Nature" الخاص به الضوء على الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر بسبب مظهرهم الخارجي.
وخلال أعماله، يهتم الفنان المرئي نور الدين المهدي، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، على التركيز على "أي شيء له علاقة بالبشر، وعمق شخصيتهم، وجمالهم الخفي، وأسرارهم، إضافةً إلى عيوبهم"، وفقاً لما قاله في محادثة مع موقع CNN بالعربية.
وأضاف المصور قائلاً: "إن الأشخاص هم دائماً مصدر الإلهام الرئيسي لكل شيء أقوم به، ثم تعزز الطبيعة هذا الإلهام، إذ أنني أؤمن بعلاقتنا العميقة مع الطبيعة".
ويتبين ذلك خلال السلسلة الفوتوغرافية الساحرة للفنان بعنوان "A Human Nature"، أي الطبيعة البشرية.
ويناقش المشروع فكرة التمييز، وكيفية أنه "مفهوم من صنع الإنسان لأنه لا يوجد في الطبيعة"، وفقاً لما قاله.
وخلال صوره، سلط المهدي الضوء على عدد من الأفراد الذين يبدون مختلفين عن باقي الأشخاص في المجتمع المصري.
وشرح الفنان الرمزية وراء استخدامه للفراشات بالتحديد في مشروعه خلال منشورة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فقال: عندما تختار فراشة التواصل مع زهرة، فهي لا تفكر بما إذا كانت منقطة أم لا، أو إذا كان لونها جذاباً بالنسبة إليها أم لا".
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When a butterfly chooses to connect with a flower, it doesn't think of whether it's dotted or not, or whether it's colour is one that attracts it or not - even if it does have a preference, it gives it a chance beyond the superficial exterior. This made me believe that mother nature doesn't discriminate, but we do. We all want to be given a chance to connect with the world in a way that we're truly able to be ourselves, which is all about being diverse and transparent, so often we make it harder for the ones who get the chance to do what we can't do. I asked the beings in the photographs how do they view their individuality and how does society contribute to that. I hope that you, as someone who contributes to the experience of the nurture that is society, would see it as humanely and transparently as possible. - A Humane Nurture opens today @beitelsura at 7:00 pm, come say hello. :)
وأضاف الشاب قائلاً إنه حتى إذا كانت للفراشة تفضل مظهراً معيناً، فهي تعطي الفرصة وراء ما هو سطحي ومتعلق بالمظهر الخارجي، وجعل ذلك الأمر الفنان يتيقن أن الطبيعة الأم لا تميز.
وكان مصدر إلهامه هم الأشخاص الذين يتعاملون مع جمل سلبية هدفها التنمر عليهم أو إيذائهم بسبب مظاهرهم المميزة، ومع ذلك، قال المصور إنه بالنسبة له "إن اختلافهم يبرز جمالهم بدلاً من أي شيء آخر رآه الأشخاص فيهم".
وأشار المصور إلى أنه لم يكن هناك معايير محددة لدى اختياره للأفراد المشاركين، ولكنه رغب فقط في التركيز على الأشخاص الذين يتميزون بمظهر مختلف بشكل عام، مثل الأشخاص الذين يعانون من المهق، أو البهاق، أو الأشخاص يختارون التعبير عن أنفسهم خلال تسريحات شعر بألوان جريئة.
ويركز المشروع على 9 أفراد بعضهم من أصدقاء المصور، وأما الباقي فقط كانوا أشخاصاً غرباء صادفهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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With the current hatred and oppression in the world I wanted to wish you well. I hope you're never comfortable till you're anything but yourself because that is the universe's most wonderful gift. I hope you remain patient, consistent and a believer that eventually things will finally find the warm sun that you can embrace rather than try to avoid and try and find your comfort in the shade. Hatred isn't a language that belongs to any certain religion, gender, ethnicity or orientation, because it's not even a language at all - it's an energy. I've always been a believer in energies and it pains me to see how much people invest in it and gain joy from that. But here's a reminder that love is both a universal language and the greatest energy formed as an outcome of all the beauty that we've witnessed. Be kind to one another, and know that there's someone always out there to empathize and to listen, I'm one of those people.
وصرح المصور أنه لم يكن من السهل العثور على أفراد منفتحين تجاه المشاركة في هذا المشروع، وتجاه مشاركة جزء من صراعاتهم الشخصية في معرض، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.
ومن الجدير أنه تم إطلاق هذا المشروع كمعرض فردي في أغسطس/آب من عام 2017.