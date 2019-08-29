عارضة أزياء في التاسعة من عمرها رغم فقدان ساقيها

لندن، المملكة كالمتحدة (CNN) -- حصلت ديزي ماي ديميتري، على أطراف صناعية منذ بلوغها 18 شهرًا من ولادتها، وذلك بعد بتر ساقيها على إثر إصابتها منذ ولادتها باضطراب انعدام النصف الشظوي للطرف، والذي يفقد فيه المريض جزءًا أو كامل العظم الليفي في الساق.

لكن رغم إصابتها، اختيرت ديزي للظهور في عروض أزياء مثل Lulu et Gigi Couture، بعد أن مثلتهم سابقاً في أسبوع London Kids للأزياء، وقالت الشركة إنها تؤمن بأن "الجمال يأتي أولاً وينبع من الداخل وتقوم الملابس بتحسين أصالة كل طفل، حيث يتم تعزيز الشمول والتنوع والاحتفاء بهما وتشجيعهما".

وقال والد ديزي ماي، أليكس ديميتري، لـCNN إنه شجع ابنته للحاق بحلمها، مضيفاً: "لقد ألهمتني حين بينت لي من هي. فهي تواجه الحياة بابتسامة على وجهها وتقوم بأشياء خلابة".

وستمشي ديزي على المدرج في أسبوع الأزياء بنيويورك في 8 سبتمبر/ أيلول 2019، ولكنها لن تكون المرة الأولى التي تقوم بذلك في هذا المجال، بعد ن عملت منذ 18 شهرًا أ لصالح شركة Nike وRiver Island وعدد من من العلامات التجارية الأخرى المنتشرة في شوارع المملكة المتحدة.

وحصلت عارضة الأزياء الصغيرة أيضاً على لقب "الطفلة الشجاعة" في حفل توزيع جوائز The Pride of Birmingham.