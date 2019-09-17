لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- مصممة الأزياء الشهيرة، فيكتوريا بيكهام، طورت علامتها التجارية لتصل بجذورها إلى عالم مستحضرات التجميل، حيث أعلنت السبت عن تأسيس علامة التجميل الإلكترونية الخاصة بها تحت اسم "Victoria Beckham Beauty".

وسبق الإصدار، عرض أزياء بيكهام، الذي حصل خلال أسبوع نيويورك للأزياء، الأحد الماضي، حيث ارتدت العارضات المنتجات التجميلية الجديدة. وتعتبر العلامة التجميلية الجديدة، تعاوناً بين بيكهام وسارة كريل، التي عملت مع علامات تجميلية عالمية، مثل بوبي براون، وتوم فورد، وإستي لودر.

وبدأت بيكهام بنشر بعض الصور على حسابها الرسمي على "انستغرام" لشعار العلامة الجديدة، كنوع من التشويق، قبل أن تكشف عن المنتجات الجديدة، التي تضمنت لوحة ظلال Smoky Eye Brick، وظلال براقة، وقلم تحديد العيون.

وبحسب موقع "Victoria Beckham Beauty"، فإن فلسفة العلامة التجارية تعتمد على 4 عناصر وهي: "الأمان والشفافية والتعليم والشمولية، كما قالت بيكهام في فيديو وراء الكواليس، الذي شاركته على صفحة "انستغرام" التابعة لها، إنه وفي مرحلة تطوير المنتجات التجميلية، كانوا يريدون أن يكونوا "شموليين للغاية"، مشيرة إلى أن هذا ما فعلته تماماً، مضيفة: "الألوان المختلفة موجودة لدينا كلنا، ونحن جميعنا نرتدي المنتجات التجميلية ذاتها".

وتعهدت العلامة التجميلية بتقليل تأثيرها البيئي وتجنب اختبارها على الحيوانات، إذ قامت بيكهام في فبراير/شباط الماضي، بمنع استخدام "الجلود الغريبة" في تصاميمها، وأوقفت تصنيع المنتجات التي تعتمد على جلود التماسيح والثعابين والسحالي.