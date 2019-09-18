300 غرفة نوم بقلعة ملكية للإيجار على موقع "Airbnb"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بات بإمكانك اليوم أن تجد قلعة "هايكلير" البريطانية، التي تُعرف باسم "Downton Abbey"، مدرجة على موقع "إير بي إن بي" لتأجير الشقق والفنادق.

تمهل قليلاً! لا تبدأ فوراً في حزم حقائبك، لأن اثنين من الضيوف فقط سيحظيان بهذه الفرصة، علماً أن المنافسة شديدة.

وبالتزامن مع إطلاق مسلسل "Downton Abbey"، سيحظى ثنائي بفرصة لتجربة حياة الملوك، وذلك من خلال قضاء أمسية في القلعة، حيث صُور المسلسل البريطاني الناجح.

وبحسب ما نقله الموقع، سيعيش الثنائي تجربة حضور حفل كوكتيل مسائي مع الكونت والكونتيسة لمدينة كارنارفون، يليه عشاء تقليدي في غرفة الطعام الحكومية، كما سيكون بانتظارهما مسؤول الخدم الخاص بالقلعة.

بعد وجبة العشاء، ستُقدم القهوة في المكتبة، وذلك قبل التوجه إلى غرفة النوم، التي تتميز بحمام خاص، وإطلالة على حديقة مساحتها 100 فدان. ولكن، هناك مشكلة واحدة في عيش حياة مماثلة لحياة الأرستقراطيين البريطانيين بعد العصر الإدواردي، أي عدم توفر الإنترنت في غرفة الضيوف.

ويُذكر أن منزل الكونت والكونتيسة لمدينة كارنارفون الأساسي قد أعيد تصميمه من قِبل تشارلز باري في عام 1838، ليصبح بذلك المبنى الفخم والمعروف لملايين الأشخاص.

وستتمكن من تقديم طلبات الحجز بدءاً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيصادف تاريخ هذه الأمسية الملكية يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت السلسلة الشهيرة قد استفادت من تصميم القلعة الخارجي والعديد من غرفها، البالغ عددها 300 غرفة. فإذا كنت تخطط أن تجرب حظك، يجب أن يكون لديك حساب على موقع "إير بي إن بي"، وتقييمات إيجابية، بالإضافة إلى شعورك بالشغف بمسلسل "Downton Abbey".

وأخيراً، سيحظى الضيوف بفرصة التجول حول القلعة، التي تغطي مساحة 100 ألف قدم مربع، خلال فترة إقامتهم. ويُشار إلى أنه لا يُسمح للثنائي الفائز بإحضار حيواناتهم الأليفة، كما سيُمنعون من إقامة أي حفلات أو أحداث.