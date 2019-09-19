بعد مرور 10 أعوام على إطلاقه..كيف ظهرت سكك مترو دبي بعدسة هذا المصور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتفل مدينة دبي هذا الشهر بذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق مشروع "مترو دبي"، والذي انطلق في 9 سبتمبر/أيلول عام 2009. ويستعرض الفلبيني المقيم في دبي، أنجيلو سانتوس، لقطات لسكك ومحطات مترو دبي تعبيراً عن "شغفه" بالمدينة المتطورة.

ووصف الطبيب ومدون رحلات السفر الفليبيني أنجيلو نينو سانتوس مترو دبي بأنه "يتميز ببساطته، وكفاءته، وانتظامه، والتزامه بمواعيد محدده، وتوفيره سبل الراحة للركاب والسياح".

ووثق سانتوس بالصور سكك ومحطات مترو دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ويوضح سانتوس لموقع CNN بالعربية أنه قام بزيارة 50 دولة في 5 قارات، ولم يجد ما يقارن بالخدمة الفعالة والمبسطة لمترو دبي.

وأشار سانتوس إلى أنه حتى "المرافق العامة داخل محطات مترو دبي يتم الاعتناء بها"، مما يريح إلى حد كبير برأيه مستخدمي وسائل النقل هذه، في رحلاتهم اليومية.

ويشرح سانتوس، والذي يرتاد مترو دبي يومياً، أن حبه لدبي دفعه إلى التقاط الصور لمعالم المدينة، ومنها سكك ومحطات المترو، في المدينة. فهو على حد وصفه يشعر بالشغف بتوثيق زوايا المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كإشارة لبيته الثاني الذي قدِم إليه منذ 5 أعوام، وكونه فرداً من المجتمع الفلبيني الموجود هنا.

ويذكر سانتوس أنه سافر إلى مدن في أوروبا، وآسيا، وحتى أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن محطات المترو في تلك البلدان تفتقر إلى الكثير من الاهتمام، بسبب الممرات الضيقة والخطوط والأرصفة المعقدة، والسكك الحديدية القديمة ذات الصيانة الرديئة والأنظمة غير الآمنة.