صورة مقصورة مغطاة بالألماس داخل طائرة إماراتية..ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يعتاد المسافرون على رؤية أحذية أو كؤوس مرصعة بالألماس، ولكن ماذا لو رأيت صورة لمقصورة طائرة ركاب، وهي مرصعة بالألماس؟

وبعد عام من تداول صورة لإحدى طائرات طيران الإمارات وهي مرصعة بالألماس، قرّرت الخطوط الجوية مشاركة صورة جديدة هذا العام، ولكنها فاجأت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بنقل الألماس إلى داخل المقصورة.

وكانت الفنانة سارة شكيل، هي التي عملت على تصميم صورة الألماس خارج وداخل المقصورة. وأطلق طيران الإمارات على الطائرة لقب "Bling 777".

وكانت الفنانة العام الماضي، قد التقطت صورة للطائرة التي ستسافر بها من باكستان إلى ميلانو، العام الماضي، ومن ثم قررت تعديلها لتبدو وكأنها مرصعة بالألماس، وبعد أن شاركت الصورة على صفحتها الخاصة على "انستغرام"، لاقت إعجاباً كبيراً، وأعاد طيران الإمارات نشر الصورة على مواقع التواصل الخاصة به.

وشارك طيران الإمارات الصورة الأخيرة من تصميم شكيل على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، وأرفقها بعبارة: "نعلم أنكم أحببتم Bling 777، لذا نقدم إليكم صالة Emirates Diamond A380".

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً على "تويتر"، إذ أعرب البعض عن دهشتهم بالصورة، بينما تساءل آخرون إن كانت تلك هي الطائرة حقيقية، وما إذا كانوا سيسافرون عليها.