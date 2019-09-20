عشاق الأزياء في ميلان يشاركون معنى الأزياء بالنسبة لهم

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – من عارضات الأزياء على خشبة المسرح إلى عشاق الأزياء الجالسين على المقاعد الأولى من العرض، قد يظن البعض بأن عالم الأزياء بميلان، هو محور اهتمام الشباب.

ولكن في الحقيقة، معظم سكان المدينة الأكثر أناقة هم من قدامى المحبين في مجال الأزياء، إذ دام إحساس الأناقة يمتد في عروقهم حتى بعد نشاطات أسابيع الموضة، التي تظهر في كل عام.

وتحدث كل من مصممة الأقمشة، ليزا كورتاي، ومستشارة الأزياء نيكوليتا موروزي وصاحب المطعم إيتالو مانكا، لـCNN عن معنى الأزياء بالنسبة لهم، إذ فالت كوتاي، إنها "تقدر الأشخاص الذين يمكون لمستهم الخاصة في عالم الأزياء"، كما لفتت إلى أن ما ترتديه يعكس مشاعرها في ذلك اليوم.

وعادة ما ترتدي كورتاي، الألوان الحيوية والأنماط المتصادمة والقلائد المليئة بالخرز والدبابيس والشالات لإكمال مجموعتها المتميزة، أما مانكا، صاحب مصنع La libra، فعادة ما كان يختار البدل المحاكة وربطات القوس، كما لفت إلى أنه "لا يستطيع أن يخرج دون ربطة القوس وسترة".

ولدى موروزي، أسلوب أبسط في عالم الأزياء، إذ ترى أن الأناقة هي عندما "يستطيع الشخص أن يطابق شخصيته مع الشيء الذي يرتديه".

وقد يسلط أسبوع الموضة الضوء على جمالية ميلانو المميزة ، ولكن وفقًا لموروزي وكورتاي ومانكا ، لن يتلاشى الأمر عندما تنتقل النماذج والمحررين والمصممين إلى المحطة التالية: أسبوع الموضة في باريس.