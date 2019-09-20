فستان رانيا يوسف في مهرجان الجونة يثير تفاعلا.. إليكم الصور

القبلة في السينما... هل أنت مع أم ضد؟ هذا الفيلم المصري قد يجيبك!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصور لإطلالتها والفستان الذي ارتدته خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

الصور نشرتها الفنانة على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور انستغرام موضحة تفاصيل إطلالتها، قائلة إن الفستان من Havin، والمكياج من rashad.makeupworks وتسريحة شعرها من alsagheersalons والمجوهرات التي ارتدتها من elmawardyjewelry لافتة إلى ان الصور التقطتها wala ghonim.

وأثارت الصورة نحو 65 ألف تفاعل بين تعليق وإعجاب بعد سبع ساعات فقط على نشر الفنانة لصورها.

ويذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقا بارتدائها فستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا" على مدار يومين.

وعلقت الممثلة حينها في تصريحات لـCNN بالعربية، بأنه لم يتم استدعائها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرحانات العالمية بالخارج"، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.