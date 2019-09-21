دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2000، ارتدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز فستاناً أخضر من دار الأزياء "فيرساتشي" في حفل توزيع جوائز "غرامي". وقد يصعب تصديق ذلك، ولكن بحث الكثير من الأشخاص عن صورة إطلالتها الأيقونية تلك في "غوغل" إلى درجة أنه اضطر محرك البحث لإنشاء "صور غوغل".

وبعد مرور 20 عاماً تقريباً، ارتدت لوبيز نسخة حديثة من الفستان، ولكنها ارتدته هذه المرة في عرض "فيرساتشي" لربيع عام 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلان.

وأنهت النجمة العرض بشكل مثير للإعجاب، إذ وقف الحضور على أقدامهم بينما تهادت النجمة على المدرج وهي ترتدي نسخة جديدة من الفستان.

وأدرك الحضور على الفور أهمية ما كانوا يشاهدونه، فكان هناك الكثير من الهتاف، والتصفيق، وسرعان ما برزت الهواتف التي كانت توثق المشهد.

وتم تحديث الفستان عن مظهره الأصلي، فهو بدون أكمام، كما أنه كشف عن المزيد من ظهرها ومن منطقة الخصر بالمقارنة مع الفستان القديم.

ويوجد سبب وراء كون الفستان القديم أيقونياً جداً، فلم يكن أحد يتباهى بمنحنيات جسمه آنذاك، إلى أن جاءت لوبيز بتلك الإطلالة.

الفستان من أكثر الفساتين الأيقونية للمصممة العالمية دوناتيلا فيرساتشي، وساعدتها هذه القطعة على جعل اسمها معروفاً.

وقالت فيرساتشي في بيان صحفي: "كان رائعاً!"، وأضافت المصممة: "كان للعالم رد الفعل ذاته: وكانوا مندهشين".

هذا الشهر حافل بالنسبة إلى لوبيز، إذ حقق فيلم "Hustlers" الذي تلعب فيه الممثلة دور البطولة، إضافةً إلى إنتاجها له، 33 مليون دولار في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع التي افتتح فيها.