دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رشدي أباظة، وفاتن حمامة، وسامية جمال، ماذا لو حلّ عمالقة الشاشة الفضية وجيل العصر الذهبي ضيوفاً على مهرجان "الجونة" السينمائي 2019؟

وبالتزامن مع افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان "الجونة" السينمائي في 19 سبتمبر/أيلول، والذي يقام في مدينة الجونة السياحية بالغردقة في مصر، خطر لمصمم الغرافيك المصري محمد جابر أن يبتكر قائمة مدعوين خاصة به، وقرر أن يجسد بعض من أهم المشاهير الراحلين في تاريخ السينما المصرية، من خلال عالمه الخاص"الفوتوشوب".

سامية جمال

وبحث جابر عن بعض الصور المناسبة لأهم الفنانين المؤثرين في تاريخ السينما المصرية، وعمل على تصميم 14 صورة مركبة، لينجز مشروعاً بعنوان "نجوم الزمن الجميل في مهرجان الجونة السينمائي" خلال 3 ساعات فقط، ثم ينشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعاد حسني

وأراد جابر أن يشارك في الاحتفاء بالمهرجان على طريقته الخاصة، إذ أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تُركّز على عرض تصاميم غرافيكية متنوعة للمشاهير والنجوم من مصر والوطن العربي.

وتخيل جابر أجواء مهرجان الجونة السينمائي بحضور نجوم الزمن الجميل كالتالي :"أعتقد أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان سيطربنا بأغانيه المؤثرة، وكانت ستمتعنا مارلين مونرو الشرق هند رستم بفقرةٍ استعراضية خاصة، كما كانت ستتألق سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بإطلالة كلاسيكية ساحرة على السجادة الحمراء، ومن المؤكد أن كل من السندريلا سعاد حسني والدنجوان رشدي أباظة الأضواء كانا سيخطفان الأضواء بجاذبيتهما المتعارف عليها".

وبالنسبة إلى جابر، يمثل جيل الزمن الجميل، ذكريات الطفولة، والأعمال الخالدة. ويختلف نجوم الشاشة الفضية وجيل العصر الذهبي عن نجوم الجيل الحالي، لأنهم بمثابة "جيل المعلمين" الذي وضع حجر الأساس للأجيال اللاحقة، بحسب رأيه.

أم كلثوم

واختار جابر الشخصيات التي تضمنها المشروع بحسب تناسب وجودها بالمهرجان، من حيث تأثيرها في تاريخ السينما، بالإضافة إلى توفر الصور المناسبة. وشمل المشروع عمالقة الشاشة الفضية ومنهم فاتن حمامة، وسعاد حسني، وهند رستم، ورشدي أباظة، وسامية جمال، وعمر الشريف، وعبد الحليم حافظ. ومن نجوم جيل العصر الذهبي كل من فريد شوقي، وفاروق الفيشاوي، وأحمد زكي، ومحمود عبد العزيز.

عمر الشريف

وكانت أصداء المشروع إيجابية، إذ تواصلت إدارة المهرجان مع جابر وعرضت التصميمات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقع الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور المهتم بالسينما، ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التبادل الثقافي، كما يسعى لتطوير السينما في العالم العربي من خلال منصة الجونة السينمائية.

محمود عبد العزيز

وتستمر فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي حتى 27 سبتمبر/أيلول 2019.