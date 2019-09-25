بالصور.. ملابس إيفانكا ترامب خلال جلسة "حريات دينية" تثير تفاعلا

لماذا ارتدت ميلانيا وإيفانكا ترامب غطاء الرأس في الفاتيكان بعد تجنبه في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صور لإيفانكا ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، بقميص أزرق اختارت ارتداءه خلال جلسة للحريات الدينية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

الصور المتداولة كانت خلال الجلسة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الـ23 من الشهر الجاري، والتي دفعت بمغردين للاستشهاد بتغريدة أرشيفية لترامب العام 2011 انتقد فيها سياسي أمريكي ظهر أمام الكونغرس بـ"حلمات بارزة".

ويذكر أن إيفانكا ترامب، قررت منتصف العام 2018 وقف نشاط شركة الأزياء الخاصة بها، لتواصل العمل في مجال السياسة، كأحد كبار المستشارين لوالدها، وذلك بعد ضجة خروقات محتملة لقوانين الأخلاق وهو الأمر الذي كان ليتعارض مع دورها كمستشارة في البيت الأبيض.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيه إيفانكا ضجة حول ما ترتديه إذ سبق لها وأن واجهت موجة من الانتقادات اللاذعة، بسبب فستان ارتدته في حفل عشاء في نادي ألفالفا السنوي، عشية إصدار والدها قراراً يقضي بتطبيق إجراءات التدقيق لاستقبال اللاجئين.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة على صور إيفانكا: