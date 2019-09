لوحة شهيرة ضائعة تكتشف في مطبخ امرأة فرنسية..وهذه قيمتها

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- من بين الاكتشافات العديدة، للأعمال الفنية النادرة، قال جيروم مونتكوكويل المتخصص بالأعمال الفنية في "Cabinet Turquin"، إن لوحة "Christ Mocked"، التي اُكتُشفت حديثاً، من المتوقع أن تُباع بـ6.59 مليون دولار.

قصة اكتشاف اللوحة

وقال جيروم إن امرأة فرنسية من بلدة كومبيين، قد احتفظت باللوحة النادرة في مطبخها، معتقدة أنها رمز لأيقونة دينية إغريقية، ولكنها لم تعلم من أين أتت اللوحة. ولم يتطلب التعرف على اللوحة الكثير من الوقت، إذ كانت من أعمال الفنان الإيطالي، كيمابيو، على حد تعبير المختص بالأعمال الفنية.

ويُذكر أن الفنان الإيطالي قد ولد في فلورنسا، في عام 1240 تقريباً، وعرف أيضاً بأنه من اكتشف ودرب الفنان غيوتو، المعروف بكونه أحد أهم فناني ما قبل عصر النهضة.

ولفت مونتكوكويل، إنه توجد 11 لوحة فقط من لوحات الرسام الإيطالي الشهير في العالم، مضيفاً أنها "نادرة".

كيف تعرّف الخبراء على اللوحة؟

واستطاع الخبراء التعرف على اللوحة بسبب الخلفية الذهبية وبقايا البرواز القديم، بحسب ما أتى في البيان الصادر عن دار مزاد "Acteon".

ويتضمن المعهد الوطني في لندن جزءاً آخر من العمل المعروف بعنوان "The Virgin and Two child Angels"، والتي حصل عليها المعرض في عام 2000، بعد أن فقدت لعدة قرون، ووجدها الأرستقراطي البريطاني في سوفولك.

موعد عرض اللوحة بالمزاد

وكانت اللوحة التي اكتشفت حديثاً للفنان الإيطالي، قد علقت فوق قدر ساخن استخدم للطهي، ولكنها ستعرض في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في مزاد "Acteon auction house"، في سونلي بفرنسا.