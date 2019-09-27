يشبه ناقلة نفط مدمرة..بناء مثير للجدل وسط مدينة براغ فما قصته؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قد تتفاجأ بتصميم ناطحة سحاب من ناحية ضخامتها أو طولها، ولكن ماذا لو كان منظرها يشبه ناقلة نفط مدمرة؟

جذب تصميم البرج المعروف باسم "The Tulip"، الأنظار بسبب شكله الذي يشبه ناقلة نفط مدمرة، حيث من المتوقع أن يكون البرج الذي يبلغ طوله 135 مترا، أطول بناء في عاصمة جمهورية التشيك، براغ، إذا حصل على موافقة السلطات.

وسيمنح البرج، الذي صممه كل من النحات، دافيد كريني والمهندس المعماري توماس سيزار، إطلالة على المدينة من مكان مخصص للزوار ومصاعد خارجية، بحسب البيان الصادر عن شركة التطوير "Trigema".

ومن المتوقع أن يتضمن البناء بيوتاً للإيجار ومكاتب ومركزاً ثقافياً في الطوابق السفلية، كما أنه سيضم أيضاً حديقة على السطح، مفتوحة للناس ومحلات في الطابق الأرضي.

واقترح كيرني أن يتمركز البرج بالقرب من محطة مترو "Nove Butovice"، في ضواحي المدينة. ويذكر أن وسط مدينة براغ التاريخية هي من ضمن لائحة المواقع التراثية العالمية (UNESCO)، كما أن المباني العالية ممنوعة منعاً باتاً في وسط المدينة.

وقال رئيس مجلس "Trigema"، مارسيل سورال، إن المشروع تم تجهيزه لأكثر من سنتين، كما سبق الإصدار النهائي 8 مقترحات بديلة أخر، حيث قاموا خلال تلك الفترة بجمع ولا يزالوا يجمعون "آراء الخبراء والسلطات الوطنية المحلية والجمهور المحلي، المتأثرون وسيواصلون المشاركة في عدد من المفاوضات التشاركية".

وإذا تمت الموافقة على المشروع، فمن الممكن أن تبدأ عملية البناء في عام 2012 وتستغرق 3 سنوات، وفقاً للشركة، كما أنه من المتوقع أن اتصل تكلفة البناء إلى 84.5 مليون دولار.