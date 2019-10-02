دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدى أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري الثلاثاء، الزي الإماراتي التقليدي أثناء تواجده في محطة الفضاء الدولية.

ونشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء صورتين جديدتين لأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، وهو يرتدي الزي الإماراتي التقليدي في الفضاء.

وتبين الصورة المنصوري وهو يرتدي اللباس الوطني بجانب بقية رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء الدولية، وذلك بهدف مشاركة هويته الوطنية معهم. وقال رائد الفضاء الإماراتي من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": " سعيد بارتداء الزي الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية، ومشاركة هويتي الوطنية مع زملائي رواد الفضاء".

وشكّل تاريخ 25 سبتمبر/أيلول من عام 2019، إنجازاً هاماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، إذ أصبح فيه المنصوري أول إماراتي في الفضاء، وأول عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلق الإماراتي إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية "Soyuz-MS 15" من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان.

ولدى انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفر له مركز محمد بن راشد للفضاء حمولة يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات تتضمن عناصر مهمة من التراث، والتاريخ، والثقافة الإماراتية.

وتضمنت حمولة رائد الفضاء الإماراتي أيضاً 3 أطباق طعام تقليدية وحلال من الإمارات، والتي طُورت من أجل هذه الرحلة الفضائية، وهي الصالونة، والمضروبة، إضافةً إلى البلاليط.

ومن الجدير بالذكر أن رائد الفضاء سوف يقضي 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية.