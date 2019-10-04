لوحة بانكسي تخالف التوقعات وتباع بقيمة "خيالية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يفاجئ بانكسي جمهوره دائماً بلوحاته الجريئة والذكية، ولكنه ترك لجمهوره ومحبي الفن بشكل عام مفاجأة أخرى، عندما بيعت لوحته بعنوان Devolved Parliament بمبلغ تجاوز توقعات دار مزاد Sothbey’s.

وقدر درا المزاد بأن تباع اللوحة التي تظهر مجلس اللوردات البريطاني وهو مليء بقردة الشمبانزي، بقيمة تتراوح من 1.9 مليون إلى 2.5 مليون دولار، إلا أنها بيعت بمزاد بلندن بقيمة 12.2 مليون دولار.

سابقاً، السعر الذي طلبه الفنان مقابل لوحة من لوحاته، وهي "Keep it spotless" بلغ 1.8 مليون دولار، إذ عرضت اللوحة التي رشها برسمة خادمة غرف فندقية، في معرض Sothbey’s في نيويورك في عام 2008.

وتعتبر لوحة Devolved Parliament، من أكبر اللوحات الفنية التي عمل عليها الفنان، مجهول الهوية، الذي يشتهر بأعماله التي تحمل طابعاً سياسياً تارة، والمثيرة للجدل والسخرية تارة أخرى. وعادت اللوحة إلى الأضواء، في وقت سابق من هذا العام، في عرض جديد لها في بريستول، ليصادف الموعد الذي كان من المقرر فيه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في 29 مارس/آذار 2019.

وكان فنان الجداريات قد أعطى تفسيراً للوحة في ذلك الحين، عبر حسابه على "انستغرام"، قائلاً: "لقد صنعت هذه (اللوحة) قبل عشر سنوات. ومتحف بريستول أعاد عرضها اليوم، ليصادف يوم بريكست"، مضيفاً: "اضحكوا الآن، ولكن في يوم من الأيام سنكون مسؤولين".

ويشير الاقتباس الأخير إلى المرة الأولى التي ضمن فيها الرسام قردة الشمبانزي في أعماله، إذ رسم لوحة كبيرة في عام 2002 لقرد وهو يرتدي مريولاً مكتوب عليه: "اضحك الآن، ولكن في يوم من الأيام، سنكون مسؤولين".

ورغم أن لوحة "Devolved Parliament"، لم تكن من المعني لها أن تكون تعليقاً على البرلمان، إلا أن القضية لم تفارق فكر الرسام منذ استفتاء عام 2016.