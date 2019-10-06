نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن قرأت قصصاً مصورة أبطالها شخصيات من العالم العربي؟ قد تكون هذه القصص معدودة في حال تواجدت أي منها لسوء الحظ.

وفي سلسلة من الأعمال الفنية، قرر طبيب الأسنان السعودي، يوسف حكيم، أن يخلق ما يُشبه العالم الخيالي المستوحى من المشاهير العرب المحبوبين، وتقديمهم بهيئة أبطال خارقين. وباستخدام وسيلة الفن، أراد حكيم أن يعكس جمال العالم العربي ويكشف النقاب عن ثقافتنا الحقيقية للعالم.

ولطالما كان حكيم، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، مهووساً بالقصص الكوميدية المصورة، التي نفتقرها في العالم العربي، إذ أوضح "نحن بحاجة إليها حقاً، ويمكن أن تكون مصدر إلهام للأطفال، بحيث تدفعهم للقراءة واستخدام خيالهم الإبداعي".

وقال طبيب الأسنان السعودي، خلال حديثه مع موقع CNN بالعربية: "عادة ما أتخيل مضمون القصة المصورة في ذهني، ومن ثم أختار الشخصية التي ستتناسب مع القصة، لأبحث لاحقاً عن الزي الملائم".

وإذا قمت بزيارة صفحته، عبر موقع "إنستغرام"، ستجد غالبية الممثلين العرب بهيئة أبطال خارقين. وعلى سبيل المثال، يظهر الممثل المصري، أحمد السقا، في زي "باتمان"، والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في زي "هارلي كوين".

ولم يستخدم حكيم الممثلين العرب في أعماله الفنية فحسب، إذ ستلاحظ أنه حرص أيضاً على إظهار شخصيات عربية، بملابس تقليدية، كأبطال خارقين.

ومنذ عام 2017، يحرص طبيب الأسنان السعودي على تطوير مهاراته الفنية في برنامج "الفوتوشوب"، وذلك باستخدام البرامج التعليمية، ومتابعة مقاطع فيديو مختلفة.

ولا يخلو عمل حكيم من التحديات الفنية، فمن الصعب أحياناً أن يجد الزي الذي سيتناسب مع شخصيات أبطاله. ليس ذلك فحسب، وإنما العثور أيضاً على صور عالية الجودة للمشاهير العرب.

وفيما يتعلق بردة فعل متابعي طبيب الأسنان السعودي، غالباً ما يحصل على تعليقات إيجابية حول عمله. ولكن، لا يفهم بعض الأشخاص فكرة فن "البوب"، مما يدفعهم للاعتقاد أن حكيم يهين أبطال الصور أو ثقافات البلاد.