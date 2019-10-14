هل ستكون السعودية موقع تصوير فيلم جديد لجاكي تشان في المستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صحيح أن المملكة العربية السعودية اتخذت العديد من الخطوات مؤخراً لجذب السياح إلى البلاد، ومع ذلك، يبدو أن المملكة بدأت تجذب كبار نجوم الأفلام أيضاً، إذ عبر الممثل جاكي تشان عن رغبته في تصوير أحد الأفلام على أراضيها.

وانطلق منتدى صناعة الترفيه بالرياض "Joy Forum19" يوم الأحد، وخلال حفل الجوائز الذي اُقيم على هامشه، عبّر الممثل الهوليوودي الشهير، جاكي تشان، عن رغبته في تصوير فيلم تشويق وإثارة في المملكة العربية السعودية.

وقال نجم أفلام الفنون القتالية أثناء تواجده على خشبة المسرح في فندق "ريتز كارلتون" إنه أدرك بعد تجوله في أنحاء المملكة أنها مناسبة لتصوير مشاهد مشوقة، مشيراً إلى أنها المكان المناسب لمطاردة السيارات، والإثارة.

وقبل تقديم شكره للمنتدى لدعوته إلى الحدث، أضاف النجم قائلاً: "ولذلك، في المرة القادمة، آمل أن أعود مع طاقم عملي".

ومن الجدير بالذكر أن منتدى صناعة الترفيه انطلق يوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر ليومين.

وضم حفل الجوائز الذي أُقيم على هامش المنتدى العديد من كبار المشاهير العالميين والعرب، ومنهم النجم البوليوودي شاروخان، والممثل الأمريكي جان كلود فان دام.

ونشر الممثل الهندي شاروخان صورة مع هؤلاء النجوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معبراً عن سعادته بمقابلتهم خلال المنتدى، فقال: "الشرف كله لي، لأنني تمكنت من مقابلة أبطالي".

وخلال تغريدة، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صورة تضم جاكي تشان، وفان دام، وغيرهم من الممثلين قائلاً: "سررت بمقابلة ممثلين رائعين عالميين اليوم في حفل توزيع جوائز منتدى صناعة الترفيه في الرياض".

وأضاف آل الشيخ أن هؤلاء النجوم "ساهموا في جلب السعادة لأعوام في جميع أنحاء العالم، ونحن هنا للاحتفال بأقصى مواهبهم".

ومن النجوم العرب الذين حضروا حفل الجوائز أيضاً هم الفنان الكوميدي السعودي عبدالله السدحان، والمغنية السورية أصالة نصري.

ويتماشى المنتدى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى "الارتقاء بتطوير قطاع الترفيه الواعد بالمملكة العربية السعودية وفتح آفاق استثمارية واسعة، والاستفادة من التجارب العالمية لإثراء المحتوى المحلي وتعزيز ثقافة البهجة، وخلق فرص استثمارية مستدامة، وبناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، تتوفر له كل الخيارات الترفيهية المتنوعة"، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي للهيئة العامة للترفيه.