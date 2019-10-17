حمل لوحة بقيمة 20 ألف دولار وخرج من المحل.. ما لغز اللوحة المسروقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نسمع عن العديد من محاولات سرقة أعمال فنية ثمينة، ولكن هل سبق أن سمعت عن سرقة بسيطة لدرجة أن الرجل أمسك باللوحة في وضح النهار وخرج بها؟

وتبحث شرطة سان فرانسيسكو عن رجل التقطته كاميرات المراقبة وهو يحمل لوحة بقيمة 20 ألف دولار ويخرج بها من معرض "Dennis Rae Fine Art"، يوم الأحد.

ودخل المشتبه به إلى معرض وحمل أول قطعة فنية أمامه وهي "Burning Giraffe" ومن ثم خرج. وقالت مديرة المعرض، أنجيلا كيليت، لراديو "KGO"، إن اللوحة معروفة للغاية، وتعتبر لوحة جميلة كان مصدر إلهامها بيكاسو.

وفي الفيديو الذي حصلت عليه "KGO"، يظهر رجل وهو يمشي ببساطة داخل المعرض بينما يظهر وكأن شخصاً آخر ينتظر بالخارج، وبعد أقل من دقيقة، يخرج الرجل من المعرض واللوحة بيده.

01:07 سرقة لوحة فنية شهيرة من معرض روسي في وضح النهار.. فما هي التفاصيل

وبحسب "KGO"، تُعتبر اللوحة من أعمال دالي بين العامين 1966 و1967. وأوضحت كيليت أن العمل كان من معروضات تضم لوحات الفنان.

وقال دافيد ستشاش من المعرض لـCNN إن اللوحة التي قدّر ثمنها بـ 20 ألف دولار، لم تكن موجودة في مكان مغلق، كما أن الشرطة تعمل على التحقيق في عملية السرقة وتسأل إن كان أي شخص يملك أي معلومات عن اللوحة.