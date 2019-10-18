أجمل امرأة في العالم بالمعايير "العلمية" هي من أصول عربية.. من هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كلمة "جميلة" قد تقاس بحسب أذواق الأشخاص المختلفة وخلفياتهم الاجتماعية، ولكن ماذا لو قلنا لكم إن خبيراً في التجميل قد حدد هوية أجمل امرأة في العالم واستعان بالعلم للاختيار؟

أعلن طبيب التجميل، الدكتور جوليان دي سيلفا، إن عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية، بيلا حديد، هي أجمل امرأة في العالم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية.

واعتمد الجراح التجميلي، على "علم" "النسبة الذهبية لجمال فاي"، وكن ما هي هذه النظرية وكيف تقاس؟

يعتبر هذا العلم مقياساً للكمال الجسدي المحدد من قبل فناني ومهندسي "النسبة الذهبية" خلال عصر النهضة الأوروبية، ويذكر أن هذه المعايير استخدمت لتخطيط أعمالهم الفنية.

وفي عام 2009، ظهرت عالمة بروفيسورة تدعى كيندرا سشميد على برنامج "The Oprah Winfrey Show"، لمناقشة كيف استخدم العلماء الصيغة الرياضية للمساعدة في فهم السبب وراء اعتبار بعض الأشخاص جميلين أو أقل جمالاً.

وقالت سشميد إنه في الوجه المثالي على طول الأذن أن يساوي طول الأنف وعرض العين عليها أن تساوي عرض المساحة بين العينين، وبحسب مقاييس ديسيلفا، فقد تصدرت عارضة الأزياء الشهيرة المرتبة الأولى في الجمال لتليها بيونسيه وآمبر هيرد والمغنية الأمريكية أريانا غراندي.

وتظل معايير الجمال مختلفة من شخص لآخر، إذ واجه الترتيب الذي وضعه الجراح التجميلي بعض الانتقادات من معجبي بيونسيه، حيث قالت واحدة من معجبي بيونسيه على تويتر، إن "الشخص الذي قرر أن يقارن بين بيلا حديد وبيونسيه في معايير الجمال، كان من المفترض أن يبقي رأيه لنفسه.