ظهور المصرية مي كساب بـ"مكياج" وغنائها وهي "حامل بالشهر 9" يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة المصرية، مي كساب، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي حامل في الشهر التاسع في مقابلة تلفزيونية قدمت خلالها أغنية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للمقابلة التي أجرتها كساب على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلي، التي كتبت في تغريدة: "من يوم ما جيتلي ف دنيتي وشيفاك كبير.. مي كساب تغني لزوجها اوكا.."

وقالت كساب في المقابلة: "انا من المطربين الي بيهتموا اوي بالكلمة يعني دايما انا بيكون فارق معاي أغني موضوع جديد متغناش قبل كده.."

وبرزت التعليقات التي عبرت عن الإعجاب بالفنانة وخروجها وغنائها وهي في فترة الحمل هذه التي تعتبر صعبة بالنسبة للحوامل واضعة مكياجا ومرتدية فستانا ورديا فاتحا، ليصفها مغردون بأنها "من أحسن الفنانين المصريين".

وعلقت كساب في تغريدة على صفحتها بتويتر عقب المقابلة قائلة: " غمرتوني بسعاده كبيره من رقه كلامكم النهارده باشكركم من قلبي قريت كل كلمه حلوه وصادقه وداعمه اتكتبت ليه لو بايدي هارد علي كل واحد فيكم بس التعليقات كتيره حبكم حياه شكرا لكل حد بيدعيلي ربنا يتقبل منكم ويحفظكم ويحفظ اولادكم جميعا ويرزق كل مشتاق ويقر عيني برؤيه جنيني سليم معافي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء: