نشر الأربعاء ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مدن مكتظة وناطحات سحاب تتبارى فيما بينها لتحصل على لقب الأعلى ارتفاعاً في العالم أو الأكثر تميزاً بالتصميم.

ولكن لماذا تُبنى ناطحات السحاب؟

وقالت البروفيسورة فاليري أوغستين من جامعة جنوب كاليفورنيا والمديرة في شركة هندسة "DNA Architecture + Design"، إن ناطحات السحاب تعتبر من المشاريع "الطموحة"، ولطالما ذهل الناس بارتفاعها.

وتُوجد أسباب أخرى لبناء ناطحات سحاب شاهقة الطول، فقد يتمحور السبب حول زيادة قيمة الأرض، وتطوير التكنولوجيا، والقدرات الهندسية، على حد تعبير أوغستين.

هل وصنا إلى الحد الأقصى من البناء؟

لا تظن أوغستين ذلك، إذ أشارت إلى أن المهندسين بدأوا بعملية استخدام المواد الخفيفة والقوية مثل الغرافين.

و لا تزال المباراة على لقب أطول برج في العالم قائمة، لذا إليكم قائمة بأطول 10 أبراج في العالم:

10. تايبيه 101

الموقع: تايوان

الطول: 508 متر

عدد الطوابق: 101

تاريخ الاكتمال: 2004

ولا يزال هذا البناء يحمل لقب أطول مبنى في تايوان، ولكنه حمل لقب الأطول في العالم منذ عام 2004 وحتى عام 2010.

وقالت أوغستين إن البناء مميز لأنه "يقف لوحده ولا وجود لأي أبراج بالحجم ذاته في محيطه".

9. برج CITIC

الموقع: بكين

الطول: 527.7 متر

عدد الطوابق: 109

تاريخ الاكتمال: 2018

يتميز هذا البناء بتصميمه السفلي والعلوي، كما أنه يستخدم كمبنى للمكاتب ولديه 101 مصعد، ورأت أوغستين أن البرج هو واحد من الأبراج الأكثر أناقة ضمن اللائحة.

8. مركز تيانجين المالي CTF

الموقع: تيانجين

الطول: 530 متراً

عدد الطوابق: 96

تاريخ الاكتمال: 2019

وتسيطر قارة آسيا، والصين بالتحديد، على اللائحة، إذ اشارت أوغستين إلى أن ناطحات السحاب تشكل صورة عن القوة الاقتصادية.

7. مركز قوانغتشو المالي CTF

الموقع: قوانغتشو، الصين

الطول: 530 متراً

عدد الطوابق: 112

تاريخ الاكتمال: 2016

يطل هذا المبنى على نهر بيرل، كما يتضمن أيضاً عدداً من السمات المميزة ويحمل مصعده لقب الأسرع في العالم.

6. مركز التجارة العالمي 1

الموقع: مدينة نيويورك

الطول: 541.3 متر

عدد الطوابق: 104

تاريخ الاكتمال: 2014

يعد هذا التصميم بالنسبة للأمريكيين بمثابة رمز عن المرونة والأناقة، أما سبب ارتفاعه بطول 1776 قدم، فيعود إلى سنة توقيع إعلان الاستقلال.

5. برج لوت العالمي

الموقع: سيؤول

الطول: 555 متراً

عدد الطوابق: 123

تاريخ الاكتمال: 2017

يتضمن هذا البرج المتمركز في مدينة سيؤول في جنوب كوريا، فندقاً فخماً، وشقق سكنية، ومكاتب، ومقهى على السطح.

4. مركز بينغ آن المالي

الموقع: شنجن

الطول: 599.1 متر

عدد الطوابق: 115

تاريخ الاكتمال: 2017

يعد هذا البناء نحيلاً مع واجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج، بحسب موقع TheTowerInfo.com.

3. برج الساعة في مكة

الموقع: مكة، المملكة العربية السعودية

الطول: 601 متر

عدد الطوابق: 120

تاريخ الاكتمال: 2012

يعد برج الساعة في مكة الهيكل الأكثر تميزاً ضمن المراكز العشرة الأولى.

2. برج شنغهاي

الموقع: شنغهاي، الصين

الطول: 632 متراً

عدد الطوابق: 126

تاريخ الاكتمال: 2015

يعد هذا البناء مثيراً بتصميمه المعماري وشكله الحلزوني، ولا يقتصر هذا الاختيار في التصميم على المظهر الخارجي فحسب، بل يضم أيضاً سبباً جوهرياً في مقاومة الرياح بشكل أفضل من الهيكل المستطيل التقليدي.

1. برج خليفة

الموقع: دبي

الطول: 828 متراً

عدد الطوابق: 163

تاريخ الاكتمال: 2010

يدمج هذا البناء بين الأساليب المعمارية الإسلامية والحديثة، كما أنه يتضمن خاصية توفير الطاقة.

المشاريع الجديدة

ولا تعتبر هذه المشاريع نهاية الابتكارات المعمارية، بل يتم العمل الآن على مشاريع من المتوقع لها أن تكسر أرقاماً قياسية لدى اكتمالها، مثل برج جدة في السعودية.