دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدمت الفنانة البحرينية، أميرة محمد، اعتذارها لجمهورها بشكل عام وبالأخص في المملكة العربية السعودية بعد صور نشرتها مؤخرا لم تلاقي استحسانا بين بعض معجبيها.

جاء ذلك في مقابلة للفنانة البحرينية على قناة atv ونشرتها على صفحتها الرسمية بموقع انتستغرام، حيث قالت: "في ناس حابين أميرة بشكل معين وطيقة معينة وبلبس معين هم شايفين أميرة في هذه الصورة فأنا لازم وايد أراعيهم وأنا اليوم ومن خلال هذا البرنامج اعتذر لمتابعيني وجمهوري الي هم فعلا يحبوني وتحديدا جمهوري السعودي يمكن في بعض الصور الي نزلتها بالذات في سفرتنا الأخيرة شوية ما كانوا حابينها أو مو حابين يشوفوا أميرة في هذه الصورة فأكيد رح تشوفها دائما بالصورة الي انتوا تبونها ان شاء الله".

ونال مقطع الفيديو الذي أجرته الفنانة خلال المقابلة نحو 30 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره.

وعن تصريحات سابقة أدلت بها عن أن الفنانة زينب العسكري، تعتبر فنانة البحرين الأولى، قالت أميرة محمد: "صار في زعل وصار في سوء تفاهم، هذه وجه نظر، وجهة نظر أميرة مش الفنانة أميرة المشاهدة.. ولكن خلص الحين لما يسألوني من هي فنانة البحرين الأولى أقول كلهم فنانات البحرين الأولى.."