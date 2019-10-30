لحظات "مؤثرة" للتظاهرات اللبنانية "تخلدها" تصاميم ملهمة

ولو، إيه، لا ولو.. كيف تُمثل هذه الكلمات الشارع اللبناني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ بداية التظاهرات الشعبية في لبنان والتي اشتعلت احتجاجاً على قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة، والمطالبة بمكافحة الفساد، و"إسقاط النظام"، وقيادة البلاد نحو التدهور الاقتصادي، وانقطاع الكهرباء، وقلة المياه، وتزايد الديون، والتضخم الاقتصادي، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، استطاع عدد من المصممين والرسامين اللبنانيين تجسيد تلك اللحظات بتصاميم ملهمة وتخليدها كأبرز ما شهدته "انتفاضة الشعب اللبناني".

وفيما يلي، تصاميم تجسد أبرز لحظات شهدتها المظاهرات اللبنانية حتى الآن.

"عليهم"، تصميم رامي قانصو

وجسد تصميم بعنوان "عليهم"، لمصمم غرافيكي لبناني مقيم في لندن، يدعى رامي قانصو، أولى لحظات الاحتجاجات اللبنانية وربما أكثرها انتشاراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويجسد التصميم ركلة شابة لبنانية لأحد عناصر المرافقة الأمنية لوزير لبناني. وقال قانصو إن عنصر الأمن المسلح أثار ذعر المتظاهرين المحتشدين على إحدى طرقات العاصمة بيروت، في 18 أكتوبر /تشرين الأول بإطلاقه الرصاص الحي في الهواء، مضيفاً أن "المتظاهرة الشجاعة ردّت عليه بركلة في بطنه لتوقفه عند حده، لتصبح أولى رموز الاحتجاجات اللبنانية التي تبرز دور المرأة في الثوارت العربية".

"الألم"، تصميم ظريفة حيدر

تصميم يجسد لحظة بكاء جندي من الجيش اللبناني خلال التظاهرت اللبنانية ومواساة أحد المتظاهرين له

وجسدت المصممة اللبنانية ظريفة حيدر أبرز اللحظات التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل خلال الاحتجاجات اللبنانية. وأثار مقطع بكاء أحد جنود الجيش اللبناني تفاعلاً كبيراً، إذ "يبدو أنه لم يتحمل قمع رغبة أبناء وطنه في التظاهر والمطالبة بالعيش الكريم"، بحسب ما أوضحته حيدر.

"الاتحاد"، تصميم ظريفة حيدر

لحظة إمساك رجال الدين من مختلف الطوائف والأديان بأيدي بعضهم للهتاف باسم لبنان

واجتمع رجال الدين من مختلف الطوائف والأديان، وأمسكوا بأيدي بعضهم البعض خلال إحدى التظاهرات. وأوضحت حيدر لموقع CNN بالعربية أن تصميم "الاتحاد" يجسد اجتماع اللبنانيين "للسير معاً متحدين رغم كل اختلافاتهم".

"المرح"، تصميم ظريفة حيدر

تصميم يجسد الأجواء الاحتفالية لآلاف اللبنانيين خلال اعتصامات مدينة طرابلس

وتقول حيدر إنها لم تستطع أن تفوت فرصة ابتكار تصميم يحتفي بأجواء التظاهرات في مدينة طرابلس، والتي تعكس الروح المرحة للتظاهرات في لبنان.

"كنز"، فكرة تياري شهاب

رسمة لصندوق كنز مفتوح تخرج منه يد ترفع العلم اللبناني

أما بالنسبة إلى الرسام اللبناني تياري شهاب، فقد ابتكر رسمات خاصة تعبر عن مدى أهمية المظاهرات اللبنانية، واستخدم تحدياً عالمياً خُصص لشهر أكتوبر/ تشرين الأول للرسامين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرف باسم "inktober"، ويشمل التحدي نشر رسمة بالحبر في كل يوم من الشهر باستخدام لائحة من الكلمات المعدة مسبقاً، ومن بين الكلمات التي استخدمها في اللائحة كلمة كنز، ودائخ، وعُصبة.

ويقول شهاب إن رسمة "كنز" تُشبّه مقاومة الشعب اللبناني وعزيمتهم بالكنز الحقيقي للتظاهرات اللبنانية.

"دائخ"، فكرة تياري شهاب

رسمة لجنود الجيش اللبناني بملامح حائره وأخرى حزينة ويتوسطهم جندي بعينين دامعتين وفي الخلفية يظهر احتشاد الشعب اللبناني

ويشرح شهاب لموقع CNN بالعربية أن رسمة "الدائخ" تجسد لحظة بكاء جندي لبناني متأثراً بأجواء التظاهرات اللبنانية، ويفسر شهاب هذه اللحظة قائلاً: "أعتقد أنه (الجندي) كان عالقاً بين أمرين، واجبه العسكري وتضامنه مع شعبه".

"عُصبة"، فكرة تياري شهاب

رسمة تجسد الفئات المختلفة من الشعب اللبناني التي اتحدت تحت علم لبنان خلال المظاهرات اللبنانية

أما عن رسمة "عصبة"، فيقول شهاب إنها تعبر عن التغيير الذي تشارك به فئات الشعب المهمشة في المجتمع اللبناني من خلال المشاركة في المظاهرات اللبنانية.

ونشر شهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، الأسبوع الماضي، رسمة ملونة، بعنوان "الثورة اللبنانية. بيروت، لبنان"، تجسد مشهد الاحتجاجات في لبنان، وأرفق معها هذا التعليق: "إليكم استراحة قصيرة من تحدي Inktober، حتى أنشر أخيراً رسمة ملونة تجسد اللحظة التاريخية التي تحدث الآن في بلدنا".

وانتشرت التصاميم والرسوم التي تعبر عن أهم رموز المظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولاقت التظاهرات اللبنانية المستمرة اهتماماً وتفاعلاً كبيراً، ليس فقط من اللبنانيين بل من مختلف أنحاء العالم أيضاً.