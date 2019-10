5 أسرار تُكشف لأول مرة عن الملكة إليزابيث..ترويها مصممة ثيابها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمنح الكتاب الجديد، لمصممة فساتين الملكة إليزابيث البريطانية، أنجيلا كيلي، صوراً نادرة لإطلالات الملكة خلف الكواليس.

ومن المتوقع للكتاب بعنوان "The Other Side of the Coin: The Queen, the dresser and the wardrobe"، أن ينشر يوم الثلاثاء، كما ذكرت مجلة "Hello!" التي تملك حقوق بعض المقتطفات، والتفاصيل المميزة.

وحصلت كيلي، التي عملت لدى الملكة إليزابيث لأكثر من 25 عاماً، على إذن من الملكة لكتابة مذكرة بالوقت الذي قضته معها، وبحسب المجلة، ذكرت كيلي في كتابها، أن مشاركة قصص الملكة مع الناس كان بمثابة شرف لها، مضيفة: "لقد كانت الملكة معي في كل خطوة من الخطوات".

إليكم 5 أسرار كشفت عن الملكة:

مسلسل جيمس بوند

ومن النادر أن تكسر الملكة البروتوكول، على حد تعبير كيلي، ولكنها قررت أن تقبل عرض المخرج، داني بويل، وتظهر في فيلم مع بوند للحفل الافتتاحي، في ألعاب لندن الأولمبية لعام 2012.

وقام بويل بالتنسيق مع كيلي فيما يخص خطط ترحيب بوند بالملكة، والذي لعب دوره، داييل كريغ، ومرافقتها إلى الطائرة، وكانت كيلي هي الموظفة التي اتجهت بشكل مباشر إلى الملكة لتسألها عما إذا كانت ستقبل بالدور.

وأحبت الملكة الفكرة ووافقت عليها فوراً، بحسب ما جاء في المقتطفات، مما دفع كيلي لسؤالها، إن كانت تريد أن تقول شيئاً خلال الفيلم، فأجابت الملكة قائلة إن ذلك ضروري، لأن بوند سينقذها في المشهد.

واستذكرت كيلي، الشرط الوحيد الذي كانت تفكر به الملكة، وهو إن كانت ستستطيع قول "مساء الخير سيد بوند"، بينما أشارت مصممة الملابس، إن بويل كاد أن يقع عن الكرسي لدى سماع خبر قبول الملكة بالدور.

كسر البروتوكول عند اللقاء بميشيل أوباما

ويوجد بروتوكول، ينص على أنه من غير الممكن للضيوف وضع يدهم حول الملكة، بحسب ما ذكرته كيلي، ولكن عند زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته للملكة في عام 2008، كتبت كيلي إن هذه الشروط لم تؤخذ بعين الاعتبار بشكل دقيق، بسبب عامل الغريزة الإنسانية.

وكانت الملكة وميشيل أوباما قد وقفتا ووضعتا أيديهما حول بعضهما البعض، إذ قالت كيلي إن الحركة كانت عفوية حتى تظهر الملكة مشاعر الإعجاب والاحترام لامرأة عظيمة أخرى.

ارتداء حذاء الملكة

وتقول كيلي في الكتاب إنها ترتدي حذاء الملكة لجعله مريحاً، إذ لفتت إلى أن الملكة تملك وقتاً قليلاً لنفسها، وطالما ترتدي مصممتها المقاس ذاته، فمن العقلاني أن ترتدي أحذية الملكة لجعلها مريحة.

ثوب التعميد يُنقع بالشاي

وطلبت الملكة من كيلي، في عام 2004، صنع ثوب تعميد مماثل لذلك الذي ارتداه 62 شخصاً من العائلة المالكة، منذ كلفت الملكة فيكتوريا بهذا الأمر منذ عام 1841.

وبعد إحضار الدانتيل من إيطاليا، تطلب صنع الثوب من كيلي وباربرا باكفيلد، 9 أشهر، حتى يبدو الثوب أصلياً، إذ قامتا بنقع جزء من الدانتيل في قدر بارد من شاي يوركشاير.

وارتدى الثوب، كل من أطفال دوق ودوقة كامبريج وابن دوق ودوقة ساسكس.

كذبة أبريل

وتذكرت كيلي الخدعة التي قامت بها خلال شهر أبريل/نيسان، إذ قالت إنها وضعت دمية طائر كوكابورا على شرفة الملكة خلال زيارة الملكة لأستراليا في عام 2006، وقامت بدور يوحي بأن الطائر قد مات، وعندما اكتشفت الملكة الخدعة، مازحتها قائلة إنها "ستقيلها".

ولا تزال الدمية موجودة في القصر، ووضعت على كنبة في غرفة الجلوس الخاصة بالملكة، كما أشارت كيلي، إلى أنها لا تزال تضحك في كل مرة تنظر فيها إلى الدمية.