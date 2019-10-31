دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عيد "الهالوين"، بتاريخ 31 من أكتوبر/تشرين الأول، ينشغل البعض في اختيار الزي الأنسب للتنكر من أجل خطف الأضواء بالاحتفالات العديدة التي تحيي تلك المناسبة، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول الزي الذي ستختاره هذا العام، فيمكنك الاستعانة بهذه الإطلالات التي اعتمدها أبرز نجوم هوليوود في الأعوام الأخيرة.

تنكرّت كاردي بي في هيئة الشخصية الكرتونية Cruella de Vil في حفل الهالوين عام 2017

وقد تعتقد أن مهمة اختيار أزياء "الهالوين" أسهل بكثير بالنسبة للمشاهير، نظراً لثروتهم الطائلة وتواجد خبراء التجميل في متناول اليد، ولكن هناك من أتقن منهم فن التنكر على طريقته الخاصة، أمثال المغنية الأمريكية بيونسيه، فما الذي يجعل تنكرهم استثنائياً؟

بيونسيه متنكرة في هيئة أسرع عداءة في العالم فلورنس غريفيث جوينر بعيد الهالوين العام الماضي

ويمثل تنكر شخصية مشهورة بأخرى عامل جذب استثنائي في التنكر. وتفوقت بيونسيه بهذا النوع من التنكر، إذ تنكرت في السنوات الأخيرة بهيئة اللاعبة الأولمبية الأمريكية فلورنس غريفيث جوينر، والممثلة الأمريكية ليزا بونيت، وغيرهن. وفي العام الماضي، تنكر المغني البريطاني الشاب، هاري ستايلز، بهيئة المغني البريطاني المرموق إلتون جون، بينما تنكرّت كورتني كارداشيان بطريقة مذهلة بهيئة أريانا غراندي، إلى الحد الذي تعتقد فيه للوهلة الأولة أنها أريانا بالفعل.

لحفل عيد الهالوين الخاص بهايدي كلوم عام 2015، تنكرت جيجي حديد في هيئة ساندي من فيلم Grease

ويعزز التشابه الجسدي بين المشهور والشخصية التي يتنكر بهيئتها من مظهر الإطلالة بأكملها، مثل تنكر جيجي حديد في هيئة شخصية ساندي من فيلم "Grease" عام 1978، إذ تشبه حديد كثيراً الممثلة التي قامت بدور ساندي في الفيلم.

استعانت عارضة الأزياء هايدي كلوم بخمس عارضات أزياء ارتدين الزي نفسه ووضعن أقنعة وجه اصطناعية، لتُصبحن بمثابة مستنسخات كلوم في حفلة عيد الهالوين الخاصة بها لعام 2016

وبالنسبة لبعض المشاهير، يمثل التنكر للهالوين فرصة للتحول بشكل جذري، فمثلاً عارضة الأزياء الألمانية، هايدي كلوم، والتي يُشار إليها عادةً بلقب "ملكة الهالوين"، تتحول بطريقة مثيرة للاهتمام، ويتطلب التحضير لإطلالاتها شهوراً من أجل الظهور بأبهى حلّة بحفل "الهالوين" السنوي الخاص بها، وقد تنكرت في هيئة شخصيات كرتونية عديدة في السنوات الأخيرة، مثل شخصية "Jessica Rabbit" والأميرة فيونا من فيلم "Shrek"، بالإضافة إلى ظهورها مع عدة نسخ في حفلها عام 2016.

واستخدمت المغنية الأمريكية الشهيرة كيتي بيري الأطراف الاصطناعية في التنكر أيضاً، إذ حولت نفسها في حفل الهالوين عام 2016 إلى هيلاري كلينتون مستعينةً بقناع وجه اصطناعي مبتكر.

في عام 2016، استخدمت كيتي بيري الأطراف الاصطناعية لتبدو وكأنها هيلاري كلينتون

وهناك من يعتمد الإطلالات الكوميدية في التنكر. وفي العام الماضي، اتقنت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن تنكرها في هيئة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية برفقة زوجها المغني جون ليجند، الذي تنكر في هيئة الأمير فيليب. وفي عام 2014، فاق تنكر كيتي بيري كل التوقعات وظهرت ببساطة في هيئة قطعة بطاطا "الشيتو" الحارة.