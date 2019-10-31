جيجي حديد وكاردي بي وغيرهما.. هذه أبرز إطلالات المشاهير بعيد "الهالوين"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عيد "الهالوين"، بتاريخ 31 من أكتوبر/تشرين الأول، ينشغل البعض في اختيار الزي الأنسب للتنكر من أجل خطف الأضواء بالاحتفالات العديدة التي تحيي تلك المناسبة، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول الزي الذي ستختاره هذا العام، فيمكنك الاستعانة بهذه الإطلالات التي اعتمدها أبرز نجوم هوليوود في الأعوام الأخيرة.
وقد تعتقد أن مهمة اختيار أزياء "الهالوين" أسهل بكثير بالنسبة للمشاهير، نظراً لثروتهم الطائلة وتواجد خبراء التجميل في متناول اليد، ولكن هناك من أتقن منهم فن التنكر على طريقته الخاصة، أمثال المغنية الأمريكية بيونسيه، فما الذي يجعل تنكرهم استثنائياً؟
ويمثل تنكر شخصية مشهورة بأخرى عامل جذب استثنائي في التنكر. وتفوقت بيونسيه بهذا النوع من التنكر، إذ تنكرت في السنوات الأخيرة بهيئة اللاعبة الأولمبية الأمريكية فلورنس غريفيث جوينر، والممثلة الأمريكية ليزا بونيت، وغيرهن. وفي العام الماضي، تنكر المغني البريطاني الشاب، هاري ستايلز، بهيئة المغني البريطاني المرموق إلتون جون، بينما تنكرّت كورتني كارداشيان بطريقة مذهلة بهيئة أريانا غراندي، إلى الحد الذي تعتقد فيه للوهلة الأولة أنها أريانا بالفعل.
ويعزز التشابه الجسدي بين المشهور والشخصية التي يتنكر بهيئتها من مظهر الإطلالة بأكملها، مثل تنكر جيجي حديد في هيئة شخصية ساندي من فيلم "Grease" عام 1978، إذ تشبه حديد كثيراً الممثلة التي قامت بدور ساندي في الفيلم.
وبالنسبة لبعض المشاهير، يمثل التنكر للهالوين فرصة للتحول بشكل جذري، فمثلاً عارضة الأزياء الألمانية، هايدي كلوم، والتي يُشار إليها عادةً بلقب "ملكة الهالوين"، تتحول بطريقة مثيرة للاهتمام، ويتطلب التحضير لإطلالاتها شهوراً من أجل الظهور بأبهى حلّة بحفل "الهالوين" السنوي الخاص بها، وقد تنكرت في هيئة شخصيات كرتونية عديدة في السنوات الأخيرة، مثل شخصية "Jessica Rabbit" والأميرة فيونا من فيلم "Shrek"، بالإضافة إلى ظهورها مع عدة نسخ في حفلها عام 2016.
واستخدمت المغنية الأمريكية الشهيرة كيتي بيري الأطراف الاصطناعية في التنكر أيضاً، إذ حولت نفسها في حفل الهالوين عام 2016 إلى هيلاري كلينتون مستعينةً بقناع وجه اصطناعي مبتكر.
وهناك من يعتمد الإطلالات الكوميدية في التنكر. وفي العام الماضي، اتقنت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن تنكرها في هيئة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية برفقة زوجها المغني جون ليجند، الذي تنكر في هيئة الأمير فيليب. وفي عام 2014، فاق تنكر كيتي بيري كل التوقعات وظهرت ببساطة في هيئة قطعة بطاطا "الشيتو" الحارة.