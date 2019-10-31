عاملة تنظيف في فندق تعرض فستان ليدي غاغا للبيع..ولكن كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عرضت عاملة تنظيف في فندق "Beverly Hilton"، الفستان الذي ارتدته المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، للبيع على موقع مزاد "D. Nate Sanders". ولكن السؤال الرئيسي هو، كيف حصلت العاملة في الفندق على فستان المغنية الشهيرة؟

ويُقال إن المغنية والممثلة تركت فستانها من تصميم "Valentino Haute couture" في الفندق بعد أن حضرت به إلى حفل Golden Globes، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأشار دار المزاد إلى أن الفستان وضع في قسم المفقودات، إلا أنه أعطي إلى العاملة التي وجدته بعد فترة.

وأرفقت العاملة رسالة مع الفستان تشرح فيها تفاصيل إيجاده، إذ ذكرت أنها أحضرت الفستان إلى قسم المفقودات بعد أن وجدته، كما لفتت الرسالة إلى أن الفستان بقي في قسم المفقودات حتى شهر سبتمبر/أيلول، ولكن الفندق أعطى الفستان للعاملة بعد ذلك، وفقاً لما ما جاء في الرسالة.

وتستمر عملية البيع حتى يوم الخميس، إذ افتتح المزاد بمبلغ 8000 دولار، إلا أنه يتوقع أن ترتفع قيمته.

وتساءل العديد من الناس عما إذا كان للفندق الحق في إعطاء الفستان لشخص ما، إذ قالت شرطة بيفرلي هيلز، لـCNN إنها ردت على طلب "تحقيق في إمكانية سرقة".

وأشار تقرير الشرطة إلى أنه "خلال التحقيق، تم تحديد أن الفستان الذي فقد مؤخراً تم عرضه في مزاد خاص"، كما أشار البيان إلى أنه "لا جريمة قد اقترفت" و أن الشرطة لا تملك تحقيقاً نشطاً في هذا الموضوع، إذ يتم حل المشكلة بين الجهتين المعنيتين.

وأكد مدير المزاد، مايكل كيرك، لـCNN أن عملية البيع تمضي كما هو مخطط لها، كما قدر أن القطعة قد تباع بمبلغ يتراوح بين 20 ألف دولار و40 ألف دولار، مضيفاً أنه من الصعب تحديد السعر وخصوصاً أن الفستان "قطعة فريدة من نوعها".