دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للإعلامي الكوميدي الأمريكي، ستيف هارفي مرتديا الزي الإماراتي أو ما يُعرف بـ"الكندورة".

جاء ذلك في زيارة لهارفي للمشاركة بالنسخة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، كاشفا بعضا مما تناوله في حوار مع الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة حول الإسلام، قائلا: "عندما جلست مع صاحب السمو حاكم الشارقة قال لي إن الإسلام يؤمن بجميع الأديان وأنه دين السلام ويؤمن بالنبي محمد وعيسى المسيح وبجميع الأنبياء وهذا معنى أن تكون مسلماً لقد منحني الراحة والطمأنينة بما أنا عليه".

وتابع هارفي قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "أمي كانت معلمة كنيسة وكانت تعلم قداس الأحد وكان ذلك ما تربيت عليه فماذا سأكون أنا؟ ولكني عندما أزور أماكن مختلفة يتوجب عليّ تقبل الناس كما هم لأني لست على حق والآخر ليس على خطأ".

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية التابعة لمؤسسة الإعلام في دبي، مقطع فيديو لهارفي في الكندورة بتعليق قالت فيه: " بالفيديو.. ستيف هارفي بالزي الإماراتي"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول زي هارفي: