ما الذي يجعل الرجال أكثر جاذبية بالملابس الموحدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من زي العمل إلى ثياب الرياضة والجيش، تستحوذ الملابس الموحدة على اهتمام واسع، بحيث لا تزال موجودة في قطاع الموضة اليوم.. فما الذي يجعل الرجال أكثر جاذبية بالملابس الموحدة؟

وقال محرر مجلة "GQ Style"، لوك داي: "هل هو نوع من السيطرة أو الهيمنة؟ أعتقد أن هناك فكرة رومانسية وراء الأزياء الموحدة، لأن غالبية الرجال الذين يرتدونها هم أبطال".

وبدوره، أوضح مستشار الملابس الرجالية في دار الأزياء الإيطالية "فيندي"، جوليان جانيو، أن "جميع الملابس الرجالية موحدة"، فهي صُممت إما لجمع الرجال معاً أو تفريقهم بمجموعات.

ومؤخراً، نظم الأستاذ البريطاني، أندرو جروفز، معرضاً بعنوان "Invisible Men"، أي "رجال غير مرئيين"، مستعيناً بأرشيف الملابس الرجالية لجامعة "وستمنستر".

وبحسب جروفز، لا تزال الرواية التاريخية وراء بدايات ارتداء الرجال بهذه الطريقة غير مكتشفة.

وسلط الأستاذ البريطاني الضوء على ملابس الرجال "غير المرئية"، والتي يُفتقد وجودها بالمتاحف. ففي هذا المعرض، احتفل جروفز بأسلوب ارتداء الرجال لملابسهم، بدءاً من ملاعب كرة القدم إلى الحانات المحلية، وكيفية توارث الأسلوب من الأب إلى الابن، ومن ثم تطوره لمحاكاة الأذواق المختلفة لجيل اليوم.

ويعتبر مستشار الملابس الرجالية في "فيندي" أن سبب اهتمام الرجال بالأزياء الموحدة يعود إلى صور الأفلام الشهيرة، التي كانوا يشاهدونها بصغرهم.

وقال جروفز: "الملفت للانتباه هو أن الزي الموحد يسمح لك أن تكون مجهول الهوية"، مضيفاً أنه "يوفر لك مجموعة من القواعد التي يمكنك كسرها.. كما يسمح لك القيام بأفعال لا يجب فعلها".