ملكة بريطانيا تستبدل الفرو الحقيقي بالمزيف.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخلّت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، عن ارتداء معاطف الفرو الحقيقية لترتدي الفرو المزيف، وفقاً لما ذُكر في كتاب منسقة ملابسها.

وتكشف أنجيلا كيلي، والتي عملت في خدمة العائلة الملكية على مدار 25 عاماً، في كتابها بعنوان "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" أن الملكة ابتعدت عن ارتداء الفرو الحقيقي منذ هذا العام.

وكتبت كيلي أنه "إذا كان من المقرر أن تحضر صاحبة الجلالة حفلة خطوبة وكان الطقس بارداً، فستلجأ لارتداء معطف فرو مزيف اعتباراً من عام 2019 فصاعداً، للتأكد من بقائها دافئة".

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "Humane Society International/UK" الخيرية لحماية حقوق الحيوانات، كلير باس، إنها شعرت بسعادة غامرة من هذه الخطوة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "PA" البريطانية.

وأضافت باس أن قرار الملكة من شأنه أن يرسل "رسالة قوية مفادها أن موضة الفرو قد ولى عليها الزمن."

وعلى مر العقود، ارتدت الملكة الفرو في العديد من المناسبات، وشوهدت بمعطف الفرو البني اللون عدة مرات، وكانت قد بدأت ترتديه لأول مرة في الستينيات.

وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان تغيير خزانة الملكة سيمتد إلى رداء الدولة التاريخي الأحمر، والذي ترتديه في افتتاح البرلمان البريطاني.