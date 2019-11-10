دبي، الإمارات العبرية المتحدة (CNN)-- بعد مرور 40 عاماً على أداء المغني الأمريكي، مايكل جاكسون، رقصة "مشية القمر" الشهيرة، لأول مرة على المسرح، سيتمكن شخص واحد من امتلاك جواربه الخاصة.

واليوم، تُعرض جوارب مايكل جاكسون الخاصة والمغطاة بالكريستال، للبيع في مزاد علني، وذلك بعد أن قام بارتدائها بالبرنامج التلفزيوني "Motown 25: Yesterday, Today, Forever"، في عام 1983.

وبالطبع، لن تُباع جوارب المغني الأمريكي بسعر زهيد، فمن المقدر أن يصل ثمنها إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وستطرح الجوارب للبيع في المزاد العلني، بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المقرر أن تبدأ المزايدة بسعر 100 ألف دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Gotta Have Rock and Roll"، إد كوسينسكي، إن الجوارب اُستُخدمت بكثرة، ولكنه لم يستطع التأكد من عدد المرات التي قام جاكسون بارتدائها، بعد عرض "Motown".

وإلى جانب جوارب المغني الأمريكي، ستُعرض بدلته "Suit of Lights" للبيع، إذ من المتوقع أن يبلغ ثمنها أكثر من 20 ألف دولار. وقد يصل سعر قميص "Chicago Bulls"، الذي وُقع من قبل مايكل جاكسون ولاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردن، إلى حوالي 20 ألف دولار.