دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الأمريكي "Joker" بدور العرض المصرية، ماذا لو ترك الجوكر مدينة "غوثام" الأمريكية الخيالية لتجربة العيش في مصر؟

"الجوكر وقع في مصر"، تصميم محمود سرور

الجوكر يرقص على إيقاع الدُف والناي

ويقول مصمم الغرافيك المصري، محمود سرور، إن مشروع "الجوكر وقع في مصر" يتخيل حياة الجوكر في شوارع مدن مختلفة في مصر منها العاصمة القاهرة، ومدينتي الجيزة والإسكندرية.

الجوكر يبيع "العيش" في شوارع القاهرة

وبدأ سرور العمل على المشروع بعد طرح الفيلم بأيام قليلة في دور العرض المصرية، واستغرق المشروع منه مدة يومين.

الجوكر يركض هارباً في سوق الخضار في أحد الشوارع بمصر

ويصف سرور حياة الجوكر في مصر بالغريبة، ويعتقد أن الجوكر سيزاول مهنة "البليتشو"، أي المهرج لدى السيرك القومي في القاهرة، نظراً لإطلالة المهرج التي يعتمدها دوماً، ويرى سرور أنها قد تعرضه للتنمر.

الجوكر يستقل "التاكسي" في شوارع القاهرة

ويعتقد سرور أن الكشري سيكون وجبة الجوكر المفضلة بين مأكولات المطبخ المصري الدسم، واعتمد في هذا التخمين على شخصية الجوكر العشوائية التي يبرزها فيلم "Joker".

"الجوكر في القاهرة"، تجسيد عمر محسن

دونجا بهيئة الجوكر ويتقمص شخصيته على "كوبري قصر النيل"

ومن الملصقات إلى تجسيد الدور فعلياً في مصر، قرّر مخرج مصري يعرف باسم "دونجا"، ويدعى عمر محسن، أن يجسد شخصية الجوكر بجلسة تصوير مميزة في شوارع القاهرة.

"الجوكر" يتدلى من باب "أتوبيس" النقل العام

ويوضح "دونجا" لموقع CNN بالعربية أنه تأثر كثيراً بشخصية الجوكر، التي جسدها ببراعة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس في فيلم "الجوكر"، بعد مشاهدته للفيلم عدة مرات، وصادف مروره بحالة نفسية صعبة خلال هذا الوقت.

"الجوكر" يرقص على "كوبري الزمالك"

ويقول "دونجا" إنه أراد أن يحظى بتجربة تحرر رغبة موجودة بعقله الباطن، من خلال تجسيد شخصية الجوكر والرقص بمناطق مختلفة في شوارع القاهرة.

"الجوكر" يركض بإحدى شوارع حي الزمالك

ودارت أحداث جلسة التصوير، التي التقطتها عدسة صديق "دونجا"، المصور مصطفى فتحي، في حي الزمالك وعلى كوبري قصر النيل، حيث تبرز أضواء المدينة تلك المناطق، والتي ساعدت بأن تخرج جلسة التصوير بهذا الشكل.

ومن أجل التحضير لتقمص شخصية الجوكر، اختلى "دونجا" بنفسه لعدة أيام، وحيداً في غرفته، يستمع إلى موسيقى الفيلم التصويرية، ويقلد الحركات والتعابير التي قام بها بطل فيلم "Joker".

أما بالنسبة لزي الجوكر، فقد ساعده صديقه، وهو مصمم أزياء يدعى عمر شريف، في اختيار ألوان القماش وتفصيل البدلة التي تحاكي زي شخصية الجوكر لتخرج بهذا الشكل. واستعان "دونجا" بشقيقته أمنيه، وهي خبيرة تجميل، في وضع مكياج الشخصية وتسريحة الشعر، الذي صبغه باللون الأخضر.

دونجا بمكياج شخصية الجوكر

ويشرح "دونجا" أن ردة فعل الأشخاص خلال جلسة التصوير كانت جميلة ومريحة، حتى أن بعضهم طلب التقاط صوراً معه.

"الجوكر" يتجول في شوارع القاهرة

وتدور أحداث فيلم "Joker" بمدينة "غوثام" الخيالية، حيث يتعرض رجل، يعمل كمهرج، للكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تُضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.