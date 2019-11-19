بقناع فني..فنان فلسطيني يقدم صور جيجي حديد وهيفاء وهبي ومارلين مونرو "دون قيود"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من جيجي حديد، إلى هيفاء وهبي، ومارلين مونرو وغيرها.. قرر الفنان الفلسطيني، جمال مصاروة، أن يسافر باللغة لعالم آخر، ويقدم شخصيات معروفة وغير معروفة بطريقة فريدة من نوعها ودون أي قيود، وذلك من خلال مزج الخط العربي بالفن الحديث.
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▪️NEW ARTWORK | عمل جديد▪️ ❌ CUSTOM MADE •THIS ARTWORK NOT FOR SALE• AVAILABLE ON TSHIRTS AT: @closetbysd DM FOR CUSTOM ARTWORKS📮 @marilynmonroe مارلين مونرو🖤 انا اعيش من اجل النجاح، ليس لارضاء اي شخص. “I live to succeed, not to please you or anyone else.”🖤💕 #vogue #art#fashionart #fashionartist #marylinmonroe
غالباً ما يُستخدم الخط العربي في أعمال تقليدية شرقية. وبدوره، عزم الفنان الفلسطيني على الخروج عن المألوف، من خلال دمج ثقافته في العالم الغربي، خاصة بمجالي الأزياء والموسيقى، وهما بمثابة مصدر إلهام كبير له.
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▪️NEW ARTWORK | عمل جديد▪️ Angelina Jolie- انجلينا جولي🖤💛 ________________________________________ أنا لا أخاف من التقدم في العمر, ولكني أريد أن أكون امرأة عجوزاً مسنّة وتاركة وراءها حياة تنفع الآخرين. ~ أنجلينا I'm not afraid of getting old, but I want to be an old old woman and leave behind a life that benefits others. Angelina Artwork by: @jamalmas Model: @angelinajolieofficial Photo by: @patrickdemarchelier 📌Please tag @angelinajolieofficial #angelinajolie #vogue#women#fashionart #vogue #vogueart
وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال الفنان الفلسطيني إن "الفن هو مساحتي من الحرية، بحيث يسنح لي فرصة التعبير عما بداخلي.. فأجد بالفن رسالة عن الحرية، دون أن تكون خاضعاً لتأثير أي قوانين".
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#throwback to @naomi ‘s Artwork ▪️ Naomi Campbell portrait🖤 Artwork inspired by the cover of S Moda Magazine and VERSACE SS18 campaign ________________________________________ VERSACE VERSACE VERSACE ڤيرساتشي ڤيرساتشي ڤيرساتشي Artwork/Edit by: @jamalmas Model: @naomi Photography: @cuneytakeroglu Magazine: @s_moda Wearing: @versace @donatella_versace @versus_versace #versace #naomi #naomicampbell #fashionmagazine #smoda#vogue#voguearabia #donatellaversace
ولا يُوجد أي وقت محدّد للمدة التي يحتاجها مصاروة للعمل على مشروع فني واحد، إذ يجب أن يرى عنصر الكمال في كل لوحة، حتى يفكر فيما بعد بتقديمها.
ورغم دراسته فنون الرسوم المتحركة، إلا أن عشقه للغة العربية وهويته هما أساس الأعمال التي يقدمها. وفي الأعوام الأخيرة، باتت تحمل اللغة أهمية أكبر.
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#throwback to @badgalriri artwork inspired by the cover of @voguearabia Rihanna Portrait as Queen Nefertiti🖤 Artwork inspired by the cover of Vogue Arabia Magazine- Queen Nefertiti الملكة نفرتيتي ________________________________________ ريهانا كالملكة نفرتيتي والتي يعنى اسمها "الجميلة انت" "الجميلاتُ هُنَّ الجميلاتُ، محمود درويش" “Beautiful Women are the lovely ones- Mahmoud Darwish” Artwork/Edit by: @jamalmas Model: @badgalriri Photography: @gregkadelstudios Magazine: @voguearabia @mrarnaut #vogue #instagram #vogueart#art#artist#arabiccalligraphy#rihanna #badgirlriri #riri#artwork
وكان للفنان الفلسطيني الحظ في التواصل وتقديم لوحاته لعارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، اللتين بدورهما قد حرصتا على دعم موهبة مصاروة مهنياً، ومشاركة عمله عبر حساباتهما الرسمية على موقع "إنستغرام".
وإذا راودك الفضول حول الكلمات العربية التي تتزين بها أعمال مصاروة، فهي عادة ما تكون جملاً من مقولات الشخصيات التي يختارها.
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▪️NEW ARTWORK | عمل جديد▪️ Haifa Wehbe - هيفاء وهبي🖤 ________________________________________ كلمات اغنية- بهرب من عينيك- I escape your eyes SWIPE TO SEE MORE 👉🏻❤️🧡💛💚💙💜 Artwork by: @jamalmas Singer: @haifawehbe Photo by: @pause_world 📌Please tag @haifawehbe #haifawehbe #هيفاءوهبي #هيفاء_وهبي #lebanon #arabsinger #jamalmasarwa
ويعمل مصاروة على إطلاق مجموعة من أعمال جديدة مصنوعة من تراب الألماس وحجار السواروفسكي. كما يطمح ليصبح في يوم من الأيام مسؤولاً عن صالة عرض خاصة بأعماله.