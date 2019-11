صور "جامحة" يلتقطها صديق مشاهير هوليوود من حياتهم الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هوليوود، عادة ما يختار الأشخاص مهنة التمثيل، لتحقيق حلم حضور حفلات السجادة الحمراء. وهذه كانت إحدى أحلام ريندال سالفين، إلا أن حلمه غير مسار حياته بعد التقاط الكاميرا.

وخلال التسعينيات، سلك راندال سلافين الطريق نحو التصوير ليلتقط بذلك صوراً توثق حياة النجوم الشباب في هوليوود، في مجال الموسيقى والتمثيل، مثل تشارليز ثيرون، وهيلاري سوانك، وغيرهم الذين كانوا يخوضون في ذلك الوقت رحلة تأسيس شهرتهم.

وقال سلافين في كتابه "We All Want Something Beautiful" إنه كان "يشعر بالحماس لأنه يُحاط بأشخاص مميزين". ويوثق الكتاب مشوار سلافين المهني، ليتضمن الصور العفوية مروراً بأعماله الحديثة.

وأشار المصور خلال مقابلة هاتفية، إلى أن إحدى النقاط التي يركز عليها هي أن لا ينتبه الأشخاص بأنه يتم التقاط صور لهم، إذ قال إن ذلك هو ما يجعلهم أكثر صلابة أمام الكاميرا، مضيفاً: "قضاء بعض الوقت مع هؤلاء النجوم يضفي الكثير من أحاسيس السعادة، لذا أريد أن أستخدم هذا الوقت للتعرف عليهم أكثر".

وأخذ المصور بعض النصائح من صاحب أحد الأستوديوهات، وبدأ بعد ذلك بالتقاط الصور لأصدقائه، مثل هيلاري سوانك. وأشار سلافين إلى أنه كان محظوظاً لأن العديد من أصدقائه سمحوا له بخوض تجربة التصوير معهم.

والتقط المصور العديد من الصور لأشخاص بأسماء لامعة في عالم التصوير، مثل ليوناردو ديكابريو، وإيدي ميلز، وغيرهم من النجوم.

وأعطت الشخصيات التي التقطها المصور دفعة لأعماله، إذ استطاع خلال رحلته أن يحصل على فرصة للدخول إلى حياة الفنانين الخاصة.