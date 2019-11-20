3 طرق غريبة وبسيطة لتغليف الهدايا..كيف يقدمها مشروع "مسكة" في دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يبذل الشخص مجهوداً كبيراً في اختيار الهدية المناسبة، إذ يبدأ بالتفكير بذوق الشخص الذي يريد أن يقدم له الهدية، والأشياء التي قد تنقصه أو يحب أن يحصل عليها، وكل ذلك لرسم ابتسامة على وجه من يحب.

اختيار الهدية مهم ولكن أسلوب تقديمها يعد أساسياً للغاية أيضاً فهي الشيء الأول الذي ينظر إليه الشخص قبل أن يكتشف محتوى الهدية الحقيقي. لذا، وبعد أن استلهمت الإماراتية فاطمة الخوري تصميم تغليف الهدايا اليابانية، قرّرت تأسيس مشروع في دبي يتخصص في تغليف الهدايا بطريقة مختلفة.

الهدف من مشروع "مسكة"

ويركز مشروع "مسكة" على استخدام التصاميم المختلفة لتغليف الهدايا بحسب المناسبة التي ستُقدم فيها، إذ قالت الخوري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن عملية تغليف الهدية "مهمة للغاية"، موضحة أن التصاميم المتبعة تختلف بحسب المناسبة.

طريقة اختيار الغلاف المناسب

وتوجه عدة أسئلة للأشخاص الذين يريدون تقديم الهدية، للتأكد من أن التصميم سيكون مناسباً لهم، إذ يتم التركيز على المناسبة، وجنس الشخص الذي ستقدم له الهدية وذوقه، قبل البدء بعملية اختيار التصميم والألوان بشكل عام.

أما فيما يتعلق بالمناسبات التقليدية في الخليج أو البلدان العربية، فقد عمل المشروع على تغليف الهدايا أثناء مناسبات رمضان و"حق الليلة"، التي يحتفل بها أهل الخليج، باستخدام أساليب إماراتية مثل استخدام أقمشة تشبه الغترة وسعف النخيل.