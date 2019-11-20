دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفتت الأميرة ديانا الملقبة بـ "أميرة الشعب" أنظار معجبيها من حول العالم بأناقتها وشخصيتها. وكانت لإطلالتها بالفستان الأزرق الداكن الطويل خلال رحلتها الملكية برفقة الأمير تشارلز إلى أمريكا ذكرى مميزة في ذاكرة معجبيها.

وتألقت الأميرة بإطلالتها الأنيقة أثناء رقصها مع نجم هوليوود، جون ترافولتا لدى زيارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان والسيدة الأولى نانسي ريغان في البيت الأبيض.

ويُعتبر هذا الفستان من بين الفساتين الأكثر تميزاً للأميرة ديانا، إذ يُوضع في خانة الإطلالات التي لا تُنسى، بالإضافة إلى فستان عرسها و"فستان الانتقام"، الذي ارتدته يوم أعلن الأمير تشارلز علناً عن خيانته.

وسيدخل هذا الفستان الأزرق في مزاد كيري تايلور بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الثاني 2019، ومن المتوقع أن يُباع بقيمة 388 ألف دولار، إذ بيع في وقت سابق من عام 2013، في المزاد ذاته بقيمة 311 ألف دولار لرجل بريطاني اشترى الفستان كهدية لزوجته، على حد تعبير البائع بالمزاد.

ويرى تايلور أن الاهتمام بالفستان قد زاد منذ ذلك الوقت، ليس فقط لأنه يعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، بل بسبب اللحظة الذي تمثله، إذ قال إن الأميرة الشابة كانت ترقص مع نجم هوليوود بينما ينظر العالم إليهما.

وفي ذلك الوقت كان تشارلز وديانا ما زالا يمثلان "قصة" الثنائي الملكي الرومانسي، على حد شرح تايلور، مما جعل تلك اللحظة من "أهم اللحظات لديانا أمام أعين الجماهير.

وكانت صحيفة "The Washington Post"، قد نشرت في ذلك الوقت خبراً تقول فيه، إن ديانا طلبت دعوة ترافولتا وإيستوود ودياموند شخصياً إلى البيت الأبيض خلال زيارتها، فيما قال ترافولتا لقناة "ABC News" إن تلك اللحظة كانت من "أكثر الأوقات تميزاً في حياته".

وكانت الأميرة ديانا، قد وضعت 79 فستاناً لها ومن بينها الفستان الأزرق، في مزاد "كريستي" لتتبرع بأرباحه، قبل وفاتها في حادث سيارة، إذ قالت إنها شعرت بالحزن لأنها ستتخلى عن الفساتين الجميلة، ولكنها سعيدة للغاية لأن هناك من سيتمكن من الإستمتاع بارتداء الفساتين.

ويتوقع تايلور أن يشتري الفستان شخص أمريكي هذه المرة، قائلاً: "الفستان هذا مهم في أمريكا..فقد ارتدته في البيت الأبيض لدى لقاء الرئيس الأمريكي السابق".