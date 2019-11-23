جاكيت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يثير تفاعلا بين مغردين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ملقين الضوء على جاكيت يرتديه.

مقطع الفيديو والصور المتداولة تظهر ولي عهد السعودية، خلال زيارة لفعاليات فورميلا أي في منطقة الدرعية بالمملكة، في حين لم يقتصر الأمر على الجاكيت وحسب بل تداول نشطاء طراز النظارة الشمسية التي كان يرتديها.

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، كان قد نشر مقطع فيديو للأمير خلال زيارة الدرعية، قائلا في تعليق: "وكأن وهج الدرعية.. من طاقة الحضور والمكان.. أمير الإلهام والعزم.. وأرض التاريخ.. القصة الآن.. وكل زمان.. فورملا أي الدرعية.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على وسم حمل اسم "جاكيت ولي العهد":