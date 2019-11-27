فشل سكانها في تحديد مدينتهم..إليك صور المدينة الـ"مقلوبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تبدو أعمال المصور، توم بلاتشفورد وكأنها من وحي الخيال، ولكنها بالحقيقة صور لمبان مقلوبة، إذ قال المصور لـCNN إنه ذُهل بالصورة الأولى التي التقطها لكونها كانت تبدو بمثابة أعمال فنية لملصقات من المستقبل.

وذهل المصور عندما علم أن قلب الصورة قد يغير تكوينها بشكل كبير، لذا قرّر العمل على سلسلة من الصور الملهمة من الفنان الهولندي م. سي إيسشير، الذي كان يختبر مع المنظور والأوهام البصرية.

والتقطت الصور من أحد مباني ملبورن، كما استذكر المصور العنصر الأكثر أهمية خلال التصوير وهو "عدم وجود رياح"، إذ قال إن ذلك يساعده في عدم تحريك الكاميرا خلال التصوير.

وصُححت الألوان في كل صورة في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتحتوي السلسلة على 8 صور عُرضت في ملبورن، حيث واجه بعض الناس صعوبة للتعرّف على مدينتهم.

وقال المصور إن البعض يعتقد أن الصور هي بمثابة تكملة لمشروع "طوكيو"، الذي عمل عليه المصور سابقاً، إذ لفت إلى أنه كان من المثير أن يعرض المصور على الناس صور مدينتهم، ولكن من منظور مختلف.

ويهدف بلاتشفورد أن يظهر قدرة الكاميرا لخلط الحواس، إذ قال إن الكاميرا تتحول إلى جسر لعالم آخر يعتبر خارج حواسنا أثناء التصوير في فترة الليل.