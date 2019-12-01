نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثيراً ما شاهدنا نجوم هوليوود بأعمال فنية مميزة عبر الشاشات الكبيرة، فمن منا لا يعرف بطل قراصنة الكاريبي، جوني ديب، أو بطل "تيتانيك" الوسيم والحائز على جائزة أوسكار، ليوناردو دي كابريو، أو أبرز نجوم فيلم "Ocean Eleven"، براد بيت. وفي هذه الملصقات، يعود الزمن إلى الوراء بألمع نجوم هوليوود وأبرز الشخصيات العالمية، ليلتقوا بأنفسهم في مراحل عمرية مبكرة.

الممثل الأمريكي ليناردو دي كابريو

ويقول مصمم الغرافيك الهولندي أرد جلينك، صاحب مشروع "now and then"، أي الآن وسابقاً، إنه كان يهوى رسم شخصيات "ديزني" الكرتونية في صغره، وعندما بدأ عصر الحاسوب مع برامجه الإبداعية، بدأ صنع الصورة المركبة باستخدام برنامج الفوتوشوب.

الممثل الأمريكي براد بيت

ويختار جلينك المشاهير في تصاميمه بطريقة عشوائية، والآن يركز على الشخصيات المعروفة عالمياً.

الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

ويقول إنه في بعض الأحيان يحول عيد ميلاد المشاهير إلى مناسبة خاصة للغاية.

المغني الأمريكي جاستن بيبر

ويستغرق في تصاميمه بين الساعة والساعة والنصف تقريباً.

الأمير هاري

ويرى جلينك أن أبرز تصاميمه في المشروع كانت لمادونا، وجينيفر أنستون، وباراك أوباما وزوجته ميشيل. وبالنسبة إلى جلينك، يكمن الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد من المشاهير بأن غالبية نجوم الجيل القديم كانوا بمثابة أيقونات يسترجع ذكراها من خزائن ذكريات طفولته. أما نجوم الجيل الحالي، فهم يمثلون كل ما هو رائج وأكثر ما تتداوله وسائل الإعلام.

المغنية الأمريكية تايلور سويفت

ولا يملك جلينك أي رغبة في عرض تصميماته في أي مكان، ويَعد حسابه الرسمي على موقع انستغرم بمثابة ملف أعماله الخاص به.

الممثل الأمريكي بروس ويليس

ويضيف جلينك أن الأصداء حول تصاميمه كانت إيجابية، إذ قام عدد من االمشاهير العالمين بإعادة نشر أعماله التي تضم صورهم في مراحل عمرية مختلفة.