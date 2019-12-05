موزة على الحائط بقيمة 120 ألف دولار..ما الذي تمثله؟
الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف الأعمال الفنية عن بعضها البعض، وقد ينظر البعض إلى بساطتها بتعجب شديد، خاصة إذا بيعت بمبلغ ضخم.
وعرضت موزة أُلصقت على الحائط في "Art Basel Miami Beach" بـ 120 ألف دولار، كما أنه، وبحسب موقع "Art Market"، بيع نموذجان من أصل 3 نماذج من العمل الفني، وسيُباع النموذج الأخير بقيمة 150 ألف دولار.
وقدم العمل، من صنع ماوريزيو كاتيلان الأربعاء، من قبل معرض "Perrotin" للأعمال الفنية المعاصرة، الموجود في باريس، والذي تعامل مع الفنان الإيطالي لمدة طويلة، ليكون هذا العمل الأول الذي يشارك الفنان فيه بمعرض منذ 15 سنة، على حد تعبير المعرض.
ويتكون العمل الفني، بعنوان "Comedian" من موزة اُشتُريت من بقالة في ميامي، وشريط لاصق، كما عرضت الـ3 نماذج المتوفرة للبيع، على حد تعبير المرسم.
وقال مؤسس المعرض، إيمانيويل بيروتين، لـCNN، قبل العرض، إن الموزة تمثل "التجارة العالمية والدخول المزدوج، ونوع من الفكاهة"، كما لفت إلى أن الفنان، يحول الأشياء إلى "مراكب بطابع مبهج وناقد" في الآن ذاته.
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The talk of the town in Miami right now is Maurizio Cattelan’s “Comedian,” a banana 🍌 duct taped to the wall. Two have already sold for $120,000 at Perrotin 😉 read more, including about the banana my husband, @nnddmmyy, hung on his dorm wall for two years, on Artnet News, link in bio @artnet @galerieperrotin @mauriziocattelan @artbasel #art #conceptualart #banana #sculpture #artbasel #artbaselmiamibeach #artbaselmiami #artfair #artgallery #artwork #whatisart #isthisart #miami #miamibeach #florida #miamiflorida #mauriziocattelan #perrotin #galerieperrotin #artist #bananapeel #ducttape #artnetnews #artcollector #vippreview #artjournalism #artjournalist #openingday #artgallery #gallery #artworld
ولا تُوجد تعليمات محددة حول ما يجب فعله عندما تتعفن الموزة، كما أشار البيان الصادر عن المعرض، إلى أن الفنان استوحى الفكرة منذ عام، حيث كان يشتري موزة من كل مكان يسافر إليه ويُلصقها على حائط الغرفة في الفندق.